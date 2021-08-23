Рост розничных продаж ювелирных изделий в Китае в июле замедлился

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Последний отчет Национального статистического бюро Китая показывает, что розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий в стране росли в июле более медленными темпами по сравнению с предыдущими месяцами активного восстановления торговли.

Рост продаж ювелирных изделий в июле составили 14,3%, а с января по июль - 52,8%. Для сравнения: в июне продажи выросли на 26%, тогда как показатели первого полугодия выросли на 60%, по данным правительства. Общий объем розничных продаж в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 8,5% по сравнению с ростом на 12,1% в июне.

По данным международной консалтинговой компании Deloitte, это был самый медленный рост розничных продаж с декабря 2020 года. Розничные продажи падали в месячном исчислении. Правительство признало, что ограничения, введенные для борьбы с распространением вируса, подорвали мобильность потребителей и сказались на их расходах.

Компания добавила, что COVID-19 станет наиболее важным фактором, от которого будет зависеть восстановление экономики Китая в будущем.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





