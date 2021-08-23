Эксклюзив
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
Сегодня
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Рост розничных продаж ювелирных изделий в Китае в июле замедлился
Рост продаж ювелирных изделий в июле составили 14,3%, а с января по июль - 52,8%. Для сравнения: в июне продажи выросли на 26%, тогда как показатели первого полугодия выросли на 60%, по данным правительства. Общий объем розничных продаж в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 8,5% по сравнению с ростом на 12,1% в июне.
По данным международной консалтинговой компании Deloitte, это был самый медленный рост розничных продаж с декабря 2020 года. Розничные продажи падали в месячном исчислении. Правительство признало, что ограничения, введенные для борьбы с распространением вируса, подорвали мобильность потребителей и сказались на их расходах.
Компания добавила, что COVID-19 станет наиболее важным фактором, от которого будет зависеть восстановление экономики Китая в будущем.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished