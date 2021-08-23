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«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
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26 июля 2021
В городе Гандинагар индийского штата Гуджарат открылась Международная биржа драгметаллов
Для создания и введения в действие международной биржи драгметаллов, клиринговой корпорации и депозитария слитков в международном центре финансовых услуг, расположенном в деловом квартале Гандинагара, была создана компания India International Bullion Holding IFSC Limited (IIBH).
Холдинговая компания IIBH появилась после подписания меморандума о взаимопонимании между Национальной фондовой биржей Индии (National Stock Exchange of India Limited, NSE), Многопрофильной товарной биржей Индии (Multi Commodity Exchange of India Limited, MCX), Международной фондовой биржей Индии (India INX International Exchange, IFSC), Национальным депозитарием ценных бумаг (National Securities Depository Limited, NSDL) и Центральным депозитарием ценных бумаг Индии (Central Depository Services (India) Limited,CDSL).
Международная биржа драгметаллов будет «воротами для импорта слитков драгоценных металлов в Индию, и через нее будет проходить весь объем импорта драгоценных металлов для внутреннего потребления», - говорится в заявлении союзного министерства финансов страны.
Ожидается, что экосистема биржи объединит всех участников рынка на единой прозрачной платформе для торговли драгоценными металлами и обеспечит эффективное определение цен, гарантию качества золота, будет способствовать большей интеграции с другими сегментами финансовых рынков и поможет утвердить положение Индии в качестве доминирующего торгового центра в мире, отмечается в заявлении министерства.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished