Diamond Fields Resources приобретает проекты по разведке золота в Западной Африке

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Компания Diamond Fields Resources (DFR) заключила окончательные соглашения о приобретении частной компании Moydow Holdings, которая владеет долями в нескольких проектах по разведке золота в Западной Африке.

Приобретение включает в себя право на 80-процентный контрольный пакет акций золоторудного проекта Лабола (Labola), находящегося на продвинутой стадии разведки, в Буркина-Фасо - очень перспективного проекта, в рамках которого пробурены скважины общей протяженностью более 65 500 метров.

Компания будет иметь дополнительные миноритарные доли в совместных предприятиях в проектах, расположенных в Мали (Калака [Kalaka] - 40%) и Нигерии (до 32,5%), что обеспечит перспективы для многоэтапной разведки.

«Мы считаем, что данная сделка представляет собой отличную возможность для золотодобывающего сектора и Африки, континента, в который были вложены все наши недавние инвестиции», - сказал генеральный директор DFR Сибранд Ван Дер Спуй (Sybrand Van Der Spuy).

«…Сочетая сильную, ориентированную на золото производственную компетенцию Moydow Holdings в Западной Африке с доступом DFR к финансовым рынкам и навыками развития, компания рассчитывает быстро продвинуть весьма перспективный проект Лабола, - отметил он далее. - Это будет включать в себя непрерывную консолидацию и анализ исторических геологических данных, а также недавно завершенное бурение и анализ».

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года. Она подлежит одобрению венчурной биржей Торонто TSX и акционерами, а также зависит от удовлетворительного завершения подтверждающей комплексной проверки.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





