Эксклюзив
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16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
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26 июля 2021
Принадлежащая De Beers компания Lightbox Jewelry увеличивает размер выращенных в лаборатории бриллиантов
Журнал National Jeweler сообщает, что включение в предложение двухкаратных камней было ускорено открытием в американском штате Орегон производственной лаборатории Lightbox Jewelry стоимостью 94 млн долларов.
Такие лабораторные бриллианты появятся на сайте Lightbox Jewelry в конце следующего месяца.
«Наша невероятная команда продолжает раздвигать границы в области инженерных технологий в применении к выращенным в лаборатории бриллиантам, и благодаря нашему 50-летнему опыту, новаторскому подходу, портфелю интеллектуальной собственности и современному производственному предприятию в городе Грешем мы теперь имеем возможность сделать следующие шаги по расширению ассортимента выращенных в лаборатории бриллиантов, чтобы включить в него камни большего размера и еще более высокого качества», - сказал исполнительный директор Lightbox Jewelry Стив Коу (Steve Coe).
«Это позволяет нам применять нашу открытую и прозрачную линейную модель ценообразования для выращенных в лаборатории бриллиантов размером до 2 каратов и предлагать нашим клиентам изделия высочайшей ценности в широком диапазоне размеров и качества камней. Lightbox Jewelry является лидером по размеру, качеству и цене», - добавил он.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished