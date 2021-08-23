Принадлежащая De Beers компания Lightbox Jewelry увеличивает размер выращенных в лаборатории бриллиантов

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Lightbox Jewelry, независимо управляемая дочерняя компания De Beers, расширила свой ассортимент, включив в него бриллианты весом до 2 карат включительно.

Журнал National Jeweler сообщает, что включение в предложение двухкаратных камней было ускорено открытием в американском штате Орегон производственной лаборатории Lightbox Jewelry стоимостью 94 млн долларов.

Такие лабораторные бриллианты появятся на сайте Lightbox Jewelry в конце следующего месяца.

«Наша невероятная команда продолжает раздвигать границы в области инженерных технологий в применении к выращенным в лаборатории бриллиантам, и благодаря нашему 50-летнему опыту, новаторскому подходу, портфелю интеллектуальной собственности и современному производственному предприятию в городе Грешем мы теперь имеем возможность сделать следующие шаги по расширению ассортимента выращенных в лаборатории бриллиантов, чтобы включить в него камни большего размера и еще более высокого качества», - сказал исполнительный директор Lightbox Jewelry Стив Коу (Steve Coe).

«Это позволяет нам применять нашу открытую и прозрачную линейную модель ценообразования для выращенных в лаборатории бриллиантов размером до 2 каратов и предлагать нашим клиентам изделия высочайшей ценности в широком диапазоне размеров и качества камней. Lightbox Jewelry является лидером по размеру, качеству и цене», - добавил он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





