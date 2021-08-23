Правительство Индии предпринимает шаги по пересмотру стандартов золотых украшений

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Индия является вторым по величине потребительским рынком золота в мире после Китая, но большая часть этой отрасли непрозрачна, и потребители часто не могут проверить, что им продают с точки зрения чистоты металла. По сообщениям СМИ, для формализации золотого бизнеса ювелиры обязаны теперь клеймить свои изделия в 256 районах страны.

Попытка Индии пересмотреть свои стандарты в области золотых украшений направлена на то, чтобы обрести статус глобального делового центра. Согласно Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards, BIS), регулирующего органа Индии по вопросам качества, страна в короткие сроки достигла цели по обеспечению уникальных идентификаторов с клеймом для 10 млн золотых изделий.

Уникальный идентификатор позволяет потребителям самостоятельно проверять подлинность и качество золотых украшений, что повышает прозрачность для потребителя при покупке товара, о котором трудно судить. Ожидается, что это поможет возродить спрос на золото, который упал до рекордно низкого уровня в стране после пандемии 2020 года, приведя в 2020 году к снижению общего объема закупок желтого металла на 30% с 690 тонн, приобретенных в 2019 году.

Генеральный директор BIS Прамод Кумар (Pramod Kumar) в связи с этим сказал: «Схема клеймения вылилась в огромный успех: более 10 миллионов ювелирных изделий были промаркированы в кратчайшие сроки и более 90 000 ювелиров зарегистрировались в системе».

По данным Конфедерации индийской промышленности, сектор драгоценных камней и ювелирных изделий составляет почти 7% валового внутреннего продукта Индии, и в нем занято около 4 млн человек.

Официальные данные показывают, что количество зарегистрированных ювелиров для клеймения золота в соответствии со стандартами, установленными BIS, выросло до 91 603. Количество украшений, полученных на клеймение и подвергшихся клеймению с 1 июля по 20 августа, выросло за этот период до рекордных 10 млн.

По данным BIS, отслеживание движения ювелирных изделий от компании к компании не проводилось, и ювелирам не требовалось загружать данные о продажах.

Правительство Индии постоянно проверяет работу центров клеймения.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





