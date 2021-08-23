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«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
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26 июля 2021
De Beers помогла Ботсване получить вакцину Moderna против COVID-19
Согласно De Beers, власти Габороне подписали меморандум согласия с компанией Moderna Switzerland GmbH на закупку доз после финансового обязательства, взятого на себя тремя компаниями в июне 2021 года для поддержки развертывания вакцины против COVID-19 в Ботсване.
«Дельта-вариант COVID-19 усугубил проблемы, с которыми сталкиваются во всем мире, и мы стремимся стоять плечом к плечу с нашими партнерами в Ботсване как для удовлетворения насущных потребностей, так и для поддержки долгосрочного восстановления страны, - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Вера De Beers в Ботсвану, ее людей и их будущее остается непоколебимой. Мы рады, что смогли сыграть роль в поддержке правительства с его планом по закупкам и развертыванию вакцин в этот сложный период из-за низкой доступности доз во всем мире во время острой необходимости».
За счет финансовых средств De Beers, Debswana и DTCB было профинансировано 40% стоимости вакцин.
В связи с постоянной ограниченностью глобальных поставок вакцин, дозы будут доставляться поэтапно в соответствии с условиями соглашения между правительством Ботсваны и компанией Moderna Switzerland GmbH.
De Beers, Debswana и DTCB с начала пандемии совместно предоставили Ботсване более 100 млн пул в виде помощи в связи с пандемией коронавируса.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished