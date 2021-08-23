De Beers помогла Ботсване получить вакцину Moderna против COVID-19

Сегодня Новости

Компания De Beers сообщила, что вместе с компаниями Debswana и DTC Botswana помогла правительству Ботсваны получить полмиллиона доз вакцины Moderna против COVID-19.

Согласно De Beers, власти Габороне подписали меморандум согласия с компанией Moderna Switzerland GmbH на закупку доз после финансового обязательства, взятого на себя тремя компаниями в июне 2021 года для поддержки развертывания вакцины против COVID-19 в Ботсване.

«Дельта-вариант COVID-19 усугубил проблемы, с которыми сталкиваются во всем мире, и мы стремимся стоять плечом к плечу с нашими партнерами в Ботсване как для удовлетворения насущных потребностей, так и для поддержки долгосрочного восстановления страны, - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Вера De Beers в Ботсвану, ее людей и их будущее остается непоколебимой. Мы рады, что смогли сыграть роль в поддержке правительства с его планом по закупкам и развертыванию вакцин в этот сложный период из-за низкой доступности доз во всем мире во время острой необходимости».

За счет финансовых средств De Beers, Debswana и DTCB было профинансировано 40% стоимости вакцин.

В связи с постоянной ограниченностью глобальных поставок вакцин, дозы будут доставляться поэтапно в соответствии с условиями соглашения между правительством Ботсваны и компанией Moderna Switzerland GmbH.

De Beers, Debswana и DTCB с начала пандемии совместно предоставили Ботсване более 100 млн пул в виде помощи в связи с пандемией коронавируса.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





