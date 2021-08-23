Эксклюзив
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Petra Diamonds продала белый алмаз массой 342 карата и голубой алмаз массой 18 каратов за 13,5 млн долларов
Компания заявила, что получила авансовый платеж в размере 10 млн долларов за камень в 342,92 карата и 3,5 млн долларов за камень в 18,30 карата, а также сохранила 50-процентную долю в прибыли от продажи бриллиантов с учетом затрат.
«Эти два алмаза - прекрасные образцы очень высококачественных и редких белых и голубых камней, которые так хорошо известны по алмазному руднику Куллинан, - сказал исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy). - Мы рады, что оба камня будут проходить огранку в Южной Африке, и вполне естественно, что мы будем работать со Stargems, которая специализируется на поиске и поставке лучших алмазов клиентам по всему миру».
Stargems является дочерней компанией Stargems Group, международной вертикально интегрированной алмазной компании, расположенной в Йоханнесбурге, и является лицензиатом в рамках программы по бенефикации алмазов, что позволяет огранить эти два алмаза в Южной Африке.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished