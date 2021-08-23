Petra Diamonds продала белый алмаз массой 342 карата и голубой алмаз массой 18 каратов за 13,5 млн долларов

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Компания Petra Diamonds продала белый алмаз типа IIa весом 342,92 карата и голубой алмаз типа IIb весом 18,30 карата, добытые на алмазном руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке, в рамках партнерства со Stargems.

Компания заявила, что получила авансовый платеж в размере 10 млн долларов за камень в 342,92 карата и 3,5 млн долларов за камень в 18,30 карата, а также сохранила 50-процентную долю в прибыли от продажи бриллиантов с учетом затрат.

«Эти два алмаза - прекрасные образцы очень высококачественных и редких белых и голубых камней, которые так хорошо известны по алмазному руднику Куллинан, - сказал исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy). - Мы рады, что оба камня будут проходить огранку в Южной Африке, и вполне естественно, что мы будем работать со Stargems, которая специализируется на поиске и поставке лучших алмазов клиентам по всему миру».

Stargems является дочерней компанией Stargems Group, международной вертикально интегрированной алмазной компании, расположенной в Йоханнесбурге, и является лицензиатом в рамках программы по бенефикации алмазов, что позволяет огранить эти два алмаза в Южной Африке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





