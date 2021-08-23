Первый в Индии аукционный дом драгоценных камней открылся в Гуджарате

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Первый в Индии аукционный дом драгоценных камней открылся в галерее «Навратна» в Сурате в штате Гуджарат. Этот первый в своем роде аукционный дом, торгующий всеми категориями драгоценных камней и ювелирных украшений, уже начал свою работу, сообщила газета Times of India.

Интересно, что первая предаукционная выставка выращенных в лаборатории бриллиантов в этой галерее прошла в городе, который во всем мире известен как столица природных бриллиантов.

Аукционный дом занимает площадь 2 700 квадратных футов, и, учитывая представленные здесь ценные товары, застрахован на сумму 300 млн рупий.

«Здесь можно выставить на аукцион любые изделия, относящиеся к категории драгоценных камней и ювелирных украшений, в том числе выращенные в лаборатории бриллианты. В стране больше нет такой общей платформы», - сказал Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель GJEPC.

Аукционный дом предоставит общую платформу для многочисленных продавцов и покупателей. «Иностранные продавцы могут показать свой товар покупателям в Сурате в этом аукционном доме. Местные покупатели могут осмотреть товары физически, а также участвовать в торгах, не посещая зарубежные страны», - добавил Навадия.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





