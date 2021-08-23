Эксклюзив
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Первый в Индии аукционный дом драгоценных камней открылся в Гуджарате
Интересно, что первая предаукционная выставка выращенных в лаборатории бриллиантов в этой галерее прошла в городе, который во всем мире известен как столица природных бриллиантов.
Аукционный дом занимает площадь 2 700 квадратных футов, и, учитывая представленные здесь ценные товары, застрахован на сумму 300 млн рупий.
«Здесь можно выставить на аукцион любые изделия, относящиеся к категории драгоценных камней и ювелирных украшений, в том числе выращенные в лаборатории бриллианты. В стране больше нет такой общей платформы», - сказал Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель GJEPC.
Аукционный дом предоставит общую платформу для многочисленных продавцов и покупателей. «Иностранные продавцы могут показать свой товар покупателям в Сурате в этом аукционном доме. Местные покупатели могут осмотреть товары физически, а также участвовать в торгах, не посещая зарубежные страны», - добавил Навадия.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished