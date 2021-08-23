GET-Diamonds примет участие в выставке JCK в Лас-Вегасе

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Get-Diamonds, крупнейшая в мире онлайн-площадка для торговли бриллиантами между компаниями (B2B), созданная Всемирной федерацией алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), будет представлена на выставке JCK Show в Лас-Вегасе в конце этого месяца.

Впервые GET-Diamonds, использующая возможности обширной глобальной сети WFDB, нацелилась на рынок США, особенно на розничных торговцев. Этот шаг рассматривается как важный этап в реализации маркетингового плана компании по расширению ее присутствия на рынке США и углублению корней в отрасли, говорится в сообщении WFDB.

На выставке в Лас-Вегасе GET-Diamonds представит новые функциональные предложения, в том числе по проведению первых отраслевых онлайн-тендеров, основанных на технологии искусственного интеллекта (ИИ).

В последние месяцы GET-Diamonds наблюдает огромный рост трафика среди розничных торговцев, дилеров и оптовиков. В последнем квартале количество розничных продавцов, активных на онлайн-площадке, выросло на 20%, а общее число запросов увеличилось на 18%. В компании заявляют, что это связано с резким ростом спроса на бриллианты в США и Азии, а также растущей популярностью Get-Diamonds в глобальном масштабе.

GET-Diamonds была основана WFDB в апреле 2020 года для обслуживания алмазной и ювелирной промышленности в качестве некоммерческой организации. Прибыль, получаемая онлайн-площадкой, должна инвестироваться в проекты, приносящие пользу отрасли, включая общий маркетинг алмазов.

С момента своего создания GET-Diamonds быстро превратилась в одну из крупнейших площадок по торговле бриллиантами, на которой представлено более 1,3 млн драгоценных камней общей стоимостью более $5,8 млрд.

Недавно GET-Diamonds подписала долгосрочное соглашение с высокотехнологичной компанией Lucy Platforms о применении запатентованной технологии на основе искусственного интеллекта Lucy. Это позволит сохранить позиции платформы как лидера в области дизайна и функциональности, а также внедрять новые функциональные возможности, которыми не располагают другие торговые платформы.

«GET-Diamonds создана для обслуживания отрасли и до сих пор была очень успешной. Мы собираемся вступить в следующий этап развития GET, ставший возможным благодаря нашим невероятным технологическим возможностям, с рядом функций, которые изменят правила онлайн-торговли. Мы рады официально представить платформу на рынке США, и я не могу придумать лучшего места для этого, чем на JCK Show в Лас-Вегасе”, - заявил Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент WFDB и GET-Diamonds.



Алекс Шишло для Rough&Polished





