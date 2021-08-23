Эксклюзив
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
GET-Diamonds примет участие в выставке JCK в Лас-Вегасе
Впервые GET-Diamonds, использующая возможности обширной глобальной сети WFDB, нацелилась на рынок США, особенно на розничных торговцев. Этот шаг рассматривается как важный этап в реализации маркетингового плана компании по расширению ее присутствия на рынке США и углублению корней в отрасли, говорится в сообщении WFDB.
На выставке в Лас-Вегасе GET-Diamonds представит новые функциональные предложения, в том числе по проведению первых отраслевых онлайн-тендеров, основанных на технологии искусственного интеллекта (ИИ).
В последние месяцы GET-Diamonds наблюдает огромный рост трафика среди розничных торговцев, дилеров и оптовиков. В последнем квартале количество розничных продавцов, активных на онлайн-площадке, выросло на 20%, а общее число запросов увеличилось на 18%. В компании заявляют, что это связано с резким ростом спроса на бриллианты в США и Азии, а также растущей популярностью Get-Diamonds в глобальном масштабе.
GET-Diamonds была основана WFDB в апреле 2020 года для обслуживания алмазной и ювелирной промышленности в качестве некоммерческой организации. Прибыль, получаемая онлайн-площадкой, должна инвестироваться в проекты, приносящие пользу отрасли, включая общий маркетинг алмазов.
С момента своего создания GET-Diamonds быстро превратилась в одну из крупнейших площадок по торговле бриллиантами, на которой представлено более 1,3 млн драгоценных камней общей стоимостью более $5,8 млрд.
Недавно GET-Diamonds подписала долгосрочное соглашение с высокотехнологичной компанией Lucy Platforms о применении запатентованной технологии на основе искусственного интеллекта Lucy. Это позволит сохранить позиции платформы как лидера в области дизайна и функциональности, а также внедрять новые функциональные возможности, которыми не располагают другие торговые платформы.
«GET-Diamonds создана для обслуживания отрасли и до сих пор была очень успешной. Мы собираемся вступить в следующий этап развития GET, ставший возможным благодаря нашим невероятным технологическим возможностям, с рядом функций, которые изменят правила онлайн-торговли. Мы рады официально представить платформу на рынке США, и я не могу придумать лучшего места для этого, чем на JCK Show в Лас-Вегасе”, - заявил Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент WFDB и GET-Diamonds.
Алекс Шишло для Rough&Polished