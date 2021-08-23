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Ограничения из-за пандемии повлияют на прибыль и продажи Michael Hill в 2020 финансовом году
Компания из Квинсленда зафиксировала в соответствии с законом прибыль в размере 3,1 млн долларов за 12 месяцев, закончившихся 30 июня, что на 81,5% меньше ее результата за 2019 финансовый год в 16,5 млн долларов. Прибыль до налогообложения и процентов составила $ 14,1 млн, что на 33,3% меньше, чем в предыдущем соответствующем периоде. У Michael Hill имеются ювелирные магазины в Австралии, Канаде и Новой Зеландии.
Исполнительный директор Michael Hill Дэниел Брэкен (Daniel Bracken) сказал, что перед пандемией компания демонстрировала положительную динамику продаж, но принудительное закрытие розничной торговли по настоянию правительства ухудшило торговые условия.
«В то время как закрытие на карантин в связи с COVID-19 серьезно повлияло на основные продажи и прибыль, я особенно гордился решимостью, стойкостью и гибкостью нашей команды по всем направлениям бизнеса в периоды полного и временного закрытия. Открытие нашей сети магазинов привело к приятному восстановлению продаж, несмотря на снижение посещаемости, и возвращению к высоким показателям рентабельности по сравнению с предыдущим годом», - сказал Брэкен.
Компания заявила, что онлайн-продажи выросли до рекордного уровня, и опубликовала годовой показатель онлайн-продаж в размере 24,7 млн долларов, что на 54,7% больше по сравнению с 2019 финансовым годом.
Онлайн-продажи составляют 5% от общей выручки группы. Брэкен отметил, что «компания следила за закрытием магазинов в Виктории и Окленде, но условия ведения бизнеса в текущем финансовом году улучшаются. Рост валовой прибыли продолжается по мере того, как наши инвестиции в стратегические инициативы набирают обороты. Компания определила несколько возможностей роста и прибыльности для укрепления нашего бизнеса путем действительно многоканального предложения своих товаров, включая Интернет».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished