Эксклюзив
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
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16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
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Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Asante Gold завершила сделку по приобретению рудника Бибиани в Гане
Resolute Mining получила от Asante Gold первоначальные 30 млн долларов, а остаток вознаграждения должен быть выплачен двумя равными частями по 30 млн долларов в течение шести и 12 месяцев после завершения сделки или ранее.
Asante Gold, по ее словам, в настоящее время завершает формирование своей команды, которая будет возвращать рудник Бибиани к производству.
Бибиани - исторически значимый золотой рудник Ганы, расположенный в западном регионе страны.
В прошлом добыча золота на нем составляла 4 млн унций, и у него есть все разрешительные документы, а также горнодобывающая и перерабатывающая инфраструктура, включая мельницы, перерабатывающий завод мощностью 3 млн тонн руды в год и подземную инфраструктуру для ведения добычи.
Resolute Mining приобрела Bibiani в 2014 году и поставила рудник на техническое обслуживание для завершения геологоразведочных работ, направленных на развитие экономически рентабельной, долгосрочной и крупномасштабной подземной добычи.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished