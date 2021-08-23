Asante Gold завершила сделку по приобретению рудника Бибиани в Гане

Сегодня Новости

Компания Asante Gold завершила сделку по приобретению золотого рудника Бибиани (Bibiani) в Гане у компании Resolute Mining за 90 млн долларов.

Resolute Mining получила от Asante Gold первоначальные 30 млн долларов, а остаток вознаграждения должен быть выплачен двумя равными частями по 30 млн долларов в течение шести и 12 месяцев после завершения сделки или ранее.

Asante Gold, по ее словам, в настоящее время завершает формирование своей команды, которая будет возвращать рудник Бибиани к производству.

Бибиани - исторически значимый золотой рудник Ганы, расположенный в западном регионе страны.

В прошлом добыча золота на нем составляла 4 млн унций, и у него есть все разрешительные документы, а также горнодобывающая и перерабатывающая инфраструктура, включая мельницы, перерабатывающий завод мощностью 3 млн тонн руды в год и подземную инфраструктуру для ведения добычи.

Resolute Mining приобрела Bibiani в 2014 году и поставила рудник на техническое обслуживание для завершения геологоразведочных работ, направленных на развитие экономически рентабельной, долгосрочной и крупномасштабной подземной добычи.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





