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26 июля 2021

Northam получает контроль над всеми привилегированными акциями Zambezi

Сегодня
Новости
Платинодобывающая компания Northam сообщила, что теперь она владеет всеми привилегированными акциями компании Zambezi после осуществления «Схемы Замбези» (Zambezi Scheme) 23 августа.
«Мы очень рады, что достигли этой важной вехи, и с нетерпением ждем реализации оставшихся этапов сделки для завершения очень значительного обратного выкупа акций», - сказал генеральный директор компании Пол Данн (Paul Dunne).
Ожидается, что делистинг акций Zambezi состоится 24 августа, а транзакция по продлению программы расширения участия местного населения в экономике будет подтверждена примерно 3 сентября.
Компания по добыче металлов платиновой группы 20 июля получила одобрение акционеров на слияние с Zambezi.
Сделка была осуществлена посредством «Схемы Замбези» и последующего делистинга акций с основной площадки Йоханнесбургской фондовой биржи (Johannesburg Stock Exchange, JSE).
Northam Platinum также предложила продлить сделку по программе расширения участия местного населения в экономике на 15 лет, включая предложенное ее материнской компанией Northam Holdings приобретение всех выпущенных акций Northam Platinum (за исключением казначейских акций) в обмен на рассмотрение схемы со стороны Northam Platinum.
Предлагаемая сделка по продлению программы расширения участия местного населения в экономике восстановит долю собственности исторически обездоленных лиц в Northam Platinum до 26,5% (за вычетом казначейских акций) с акцентом на участие в этом сотрудников группы компаний Northam, а также принимающих ее на своей земле и затронутых ею сообществ. 
Проект «Схема Замбези» включает в себя комплекс ГЭС Кариба и любые новые плотины, водохранилища и сооружения, которые могут быть построены или установлены на реке Замбези с ведома компании Zambezi River Authority (ZRA) («Управление реки Замбези»), которая по решению парламентов Замбии и Зимбабве руководит этим комплексом гидроэлектростанций.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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