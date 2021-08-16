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26 июля 2021
Northam получает контроль над всеми привилегированными акциями Zambezi
«Мы очень рады, что достигли этой важной вехи, и с нетерпением ждем реализации оставшихся этапов сделки для завершения очень значительного обратного выкупа акций», - сказал генеральный директор компании Пол Данн (Paul Dunne).
Ожидается, что делистинг акций Zambezi состоится 24 августа, а транзакция по продлению программы расширения участия местного населения в экономике будет подтверждена примерно 3 сентября.
Компания по добыче металлов платиновой группы 20 июля получила одобрение акционеров на слияние с Zambezi.
Сделка была осуществлена посредством «Схемы Замбези» и последующего делистинга акций с основной площадки Йоханнесбургской фондовой биржи (Johannesburg Stock Exchange, JSE).
Northam Platinum также предложила продлить сделку по программе расширения участия местного населения в экономике на 15 лет, включая предложенное ее материнской компанией Northam Holdings приобретение всех выпущенных акций Northam Platinum (за исключением казначейских акций) в обмен на рассмотрение схемы со стороны Northam Platinum.
Предлагаемая сделка по продлению программы расширения участия местного населения в экономике восстановит долю собственности исторически обездоленных лиц в Northam Platinum до 26,5% (за вычетом казначейских акций) с акцентом на участие в этом сотрудников группы компаний Northam, а также принимающих ее на своей земле и затронутых ею сообществ.
Проект «Схема Замбези» включает в себя комплекс ГЭС Кариба и любые новые плотины, водохранилища и сооружения, которые могут быть построены или установлены на реке Замбези с ведома компании Zambezi River Authority (ZRA) («Управление реки Замбези»), которая по решению парламентов Замбии и Зимбабве руководит этим комплексом гидроэлектростанций.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished