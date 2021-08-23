Эксклюзив

Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...

23 августа 2021

Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне

В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...

16 августа 2021

«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»

«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...

09 августа 2021

Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну

Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...

02 августа 2021

Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира

Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...

26 июля 2021

Бейонсе в бриллиантах весом более 200 каратов в рекламе для Tiffany

Сегодня
Новости
Известная американская певица Бейонсе и ее муж, рэпер Джей Зи (Jay Z) снялись в рекламе новой ювелирной коллекции бренда Tiffany&Co, сообщил интернет-ресурс amomama.fr. 
На фото 39-летняя Бейонсе предстает в черном платье с бриллиантовой цепью, которую венчает один из крупнейших желтых бриллиантов в мире. Вес драгоценного камня, который был обнаружен в 1878 году в ЮАР, составляет 128,54 карата, а вес цепи – более 100 каратов.
На пальце “Queen Bey” - кольцо с желтым бриллиантом огранки «кушон» и весом 22 карата.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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