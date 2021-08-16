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26 июля 2021
Утечка на алмазном руднике Анголы загрязняет реки ДРК
Агентство Reuters процитировало исследователей из Университета Киншасы (Kinshasa University), которые заявили, что спутниковые снимки и опросы показали, что в районе добычи алмазов, простирающемся от провинции Южная Лунда до провинции Северная Лунда в Анголе в резервуаре, используемом для хранения загрязняющих веществ при добыче полезных ископаемых, в середине прошлого месяца якобы образовался прорыв.
Директор Центра исследования водных ресурсов бассейна Конго (Congo Basin Water Resources Research Centre, CRREBaC) Рафаэль Чиманга (Raphael Tshimanga) сказал, что два притока реки Конго, реки Чикапа и Касаи, стали красными, что привело к гибели рыбы и бегемотов, а также вызвало диарею среди жителей селений вдоль их берегов.
«Мы никогда не видели такого огромного загрязнения реки Конго, - сказал он. - Оно все еще увеличивается, последствия выходят за рамки того, что мы могли себе представить. Это катастрофа. Это беспрецедентная экологическая катастрофа».
Министр окружающей среды Конго Эва Базаиба (Eve Bazaiba) также заявила, что загрязнение рек было вызвано разливом токсичного вещества на промышленной алмазной шахте в Анголе.
Правительства Конго и Анголы совместно исследуют источник загрязнения.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished