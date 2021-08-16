Gem Diamonds продает законсервированный рудник Гхагху компании Okwa Diamonds

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Компания Okwa Diamonds, являющаяся совместным предприятием с Vast Resources, в котором Botswana Diamonds имеет первоначальную долю участия в размере 10%, условно согласилась приобрести компанию Gem Diamonds Botswana (GDB) за 4 млн долларов.

Основным активом GDB является имеющий все разрешения алмазный рудник Гхагху (Ghaghoo) в центральной Ботсване, который в настоящее время находится на техническом обслуживании.

Botswana Diamonds заявила, что располагает 10% акций Okwa Diamonds без полных обязательств акционера в отношении первых 15 млн долларов расходов Okwa Diamonds, которая финансируется компанией Vast Resources.

Botswana Diamonds также может заработать до 20% доли в Okwa Diamonds за счет финансирования 20% расходов.

По условиям совместного предприятия с Vast Resources, Botswana Diamonds будет оператором рудника Гхагху до тех пор, пока не будет сформирована согласованная команда менеджеров.

«Мы считаем, что существуют значительные возможности для улучшения операционных и финансовых показателей Гхагху как за счет применения новых, так и за счет оптимизации существующих технологий наряду с мощным восстановлением алмазного рынка, - сказал управляющий директор Botswana Diamonds Джеймс Кэмпбелл (James Campbell). - Продвинутая разработка подземных рудников Gem Diamonds и уже имеющаяся наземная инфраструктура означают, что возобновление добычи потенциально возможно с общей целью достигнуть возврата к проектной мощности в 1,25 млн тонн руды в год».

Гхагху - это кимберлитовая трубка площадью 10,8 га в центральной части Ботсваны. Данные, собранные в 2014 году, показывают, что выявленные ресурсы кимберлитовой трубки по коду SAMREC составляют 79,3 млн тонн руды при среднем содержании алмазов 19,5 карата на тонну и стоимости алмазов, равной 242 долларам за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





