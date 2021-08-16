Kuvimba Mining покупает контрольный пакет акций Fidelity Printers and Refiners

Сегодня Новости

Правительство Зимбабве сообщило, что разрешило 10 золотодобывающим предприятиям в стране купить 60% акций компании Fidelity Printers and Refiners (FPR) с тем, чтобы повысить уровень соблюдения требований при торговле драгоценными металлами.

Министр финансов Мутхули Нкубе (Muthuli Ncube) не смог раскрыть названия этих 10 золотодобывающих компаний.

FPR отвечает за покупку золота, произведенного в Зимбабве.

Однако Ассоциация экологического законодательства Зимбабве (Zimbabwe Environmental Law Association, ZELA) заявила, что за приобретением стоит компания Kuvimba Mining House, сообщает портал New Zimbabwe.com.

Эта горнодобывающая компания, владеющая месторождениями золота, платины, хрома и никеля, имеет тесные связи со скандальным бизнесменом Кудакваше Тагвиреем (Kudakwashe Tagwirei).

«Граждане ожидают, что правительство поделится названиями компаний и их конечных бенефициаров, - говорится в сообщении ZELA. - Это необходимо для устранения подозрений, которые всегда были у граждан, что такие сделки по добыче полезных ископаемых направлены на то, чтобы принести пользу инвесторам за счет усилий страны по своему развитию».

Как предполагают, государство контролирует 65% акций Kuvimba Mining House.

Под управлением Kuvimba Mining House находятся такие предприятия, как золотой рудник Фреда Ребекка (Freda Rebecca Gold Mine), Никелевая корпорация Биндура (Bindura Nickel Corporation, BNC), золотой рудник Шамва (Shamva Gold Mine), рудник Джена (Jena Mine), рудники Элвингтон (Elvington Mine), Сандавана (Sandawana), Хоумстейк (Homestake) и Зим Элойз (Zim Alloys). Кроме того, Kuvimba Mining House осуществляет инвестиции в компанию Great Dyke Investments (GDI).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





