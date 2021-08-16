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26 июля 2021
Petra планирует возобновить производство на своем руднике в Танзании в первом квартале 2022 года
Издание Citizen процитировало генерального директора Petra Ричарда Даффи (Richard Duffy), который сообщил, что планы уточняются с тем, чтобы возобновить работу на руднике Вильямсон.
Возобновление производства, по его словам, может добавить к добыче компании от 220 000 до 270 000 каратов алмазов в 2022 году.
Проблемы в Танзании возникли после того, как правительство заблокировало партию алмазов компании Petra весом 71 654,45 карата, которая была упакована на экспорт 31 августа 2017 года.
Танзания утверждала, что заблокированные в то время алмазы стоили 29,5 млн долларов и что Petra занизила стоимость камней в экспортной декларации.
Однако Petra заявила, что не несет ответственности за предварительную оценку камней.
Рудник Вильямсон в течение 2021 финансового года оставался на техническое обслуживании.
Отчет неправительственной правозащитной организации Rights and Accountability in Development (RAID), в котором подробно описывается как минимум 41 эпизод нападений на людей со стороны сотрудников службы безопасности на шахте Вильямсон в Мвадуи, повлекших за собой семь смертей, также создал проблемы для Petra.
С тех пор компания согласилась внести более 1,3 млн долларов на целевой депозитный счёт для финансирования восстановительных программ для местного населения.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished