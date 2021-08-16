Опрос показал, что потребители предпочитают природные бриллианты и остаются в неведении о лабораторной альтернативе

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Большинство потребителей слышали о выращенных в лабораторных условиях бриллиантах. Но многие до сих пор не в полной мере осознают, что они из себя представляют, пишет jckonline.com.

Таковы данные последнего исследования за 2021 год, проведенного по заказу одной из ведущих организаций-поставщиков ювелирных изделий Plumb Club Industry и консалтинговой компании Market Insights. В опросе приняли участие 1049 мужчин и женщин в возрасте 25-60 лет.

Исследование показало, что 79% респондентов известно о выращиваемых в лабораторных условиях бриллиантах и их использовании в ювелирных изделиях. Однако 41% участников опроса признались, что не понимают, чем они отличаются от природных драгоценных камней.

Когда респондентов попросили сделать свой выбор, 84% сказали, что предпочли бы купить природные бриллианты, в то время как 16% заявили, что предпочли бы лабораторные.

При этом около 83% участников опроса заявили, что подумали бы о покупке модного украшения с бриллиантами, выращенными в лаборатории. Еще 65% не исключили покупку обручального кольца с синтетическими бриллиантами.

Опрос показал, что основными причинами покупки бриллианта, выращенного в лаборатории, являются более низкая цена (37%), разница в цене в весовом сегменте (25%), этические соображения (20%) и предполагаемые экологические выгоды (18%).



Алекс Шишло для Rough&Polished



