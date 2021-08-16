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Вчера
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
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16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
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Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
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26 июля 2021
Опрос показал, что потребители предпочитают природные бриллианты и остаются в неведении о лабораторной альтернативе
Таковы данные последнего исследования за 2021 год, проведенного по заказу одной из ведущих организаций-поставщиков ювелирных изделий Plumb Club Industry и консалтинговой компании Market Insights. В опросе приняли участие 1049 мужчин и женщин в возрасте 25-60 лет.
Исследование показало, что 79% респондентов известно о выращиваемых в лабораторных условиях бриллиантах и их использовании в ювелирных изделиях. Однако 41% участников опроса признались, что не понимают, чем они отличаются от природных драгоценных камней.
Когда респондентов попросили сделать свой выбор, 84% сказали, что предпочли бы купить природные бриллианты, в то время как 16% заявили, что предпочли бы лабораторные.
При этом около 83% участников опроса заявили, что подумали бы о покупке модного украшения с бриллиантами, выращенными в лаборатории. Еще 65% не исключили покупку обручального кольца с синтетическими бриллиантами.
Опрос показал, что основными причинами покупки бриллианта, выращенного в лаборатории, являются более низкая цена (37%), разница в цене в весовом сегменте (25%), этические соображения (20%) и предполагаемые экологические выгоды (18%).
Алекс Шишло для Rough&Polished