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26 июля 2021
Tesla выступила против предложения о дополнительной отчетности по правам человека
Конгрегация «Сестер Доброго Пастыря» провинции Нью-Йорк, являющаяся держателем акций Tesla, уведомила компанию о том, что на ее ежегодном собрании 2021 года она намерена представить предложение о заказе независимого стороннего отчета с оценкой того, насколько эффективно Tesla выполняет свои обязанности по соблюдению прав человека и поиску ответственных поставщиков.
Конгрегация обосновала свое намерение тем, что плохая работа Tesla в области прав человека свидетельствует о том, что ее обязательства в этой сфере не выполняются эффективно, не способствуют положительным результатам в области прав человека и не обеспечивают доступ к средствам правовой защиты.
В качестве примеров конгрегация «Сестер Доброго Пастыря» провинции Нью-Йорк упоминает о поставках кобальта компании Tesla с шахт компании Glencore, «где широко распространен детский труд»; о призыве активистов коренных народов России к Tesla не использовать «Норильский никель» в качества источника поставок никеля до тех пор, пока «Норильский никель» «не устранит разрушительный экологический, культурный и экономический ущерб от крупного нефтяного разлива, который повлиял на традиционную территорию и средства к существованию коренных народов»; о блокировании компанией Tesla создания профсоюза и продолжающихся судебных процессах по обвинению ее в расовых преследованиях и дискриминации, а также о нарушении компанией права сотрудников на безопасные и здоровые рабочие места.
Совет директоров Tesla рассмотрел это предложение и пришел к выводу, что оно не будет служить интересам Tesla и ее акционеров. В заявлении Совета директоров говорится, что «на деле за авторским предложением о дополнительной отчетности по правам человека, стоит, как представляется, стремление к сенсационным заголовкам, текущим судебным разбирательствам и преувеличенным голословным утверждениям о проблемах, связанных с производственными вопросами и практикой, которые мы решительно оспариваем».
Tesla, в частности, подчеркивает, что на сегодняшний день компания не выявила случаев упомянутых конгрегацией «Сестер Доброго Пастыря» нарушений прав человека в цепочке поставок кобальта.
Что касается открытого письма активистов коренных народов России, в котором эта группа просит компанию Tesla воздержаться от закупок у «Норильского никеля», то «Tesla никогда не заключала никаких соглашений с «Норильским никелем», говорится в заявлении Совета директоров.
По вопросу о трудовом законодательстве Совет директоров Tesla отмечает: «Автор предложения расплывчато и голословно заявляет о преследовании, дискриминации, мерах возмездия и препятствовании организации профсоюзов. В лучшем случае эти утверждения касаются судебных разбирательств, решения по которым не были окончательно вынесены, а в худшем случае являются необоснованными и огульными обобщениями».
Отметив, что она проактивно и быстро отреагировала на пандемию COVID-19, Tesla подчеркивает, что она уделяет приоритетное внимание здоровью и безопасности своих сотрудников и никогда в негативном смысле не упоминалась Управлением по охране труда США (Occupational Safety and Health Administration, OSHA), несмотря на значительный масштаб своих производственных предприятий.
«Tesla по-прежнему уверена в своих усилиях и приверженности соблюдению прав человека в своей деятельности, а также в том, что наши общедоступные политики и периодически обновляемая информация уже предоставляют надежную и прозрачную информацию по этим вопросам», - заявил в заключение Совет директоров компании, рекомендовав голосовать против предложения акционера о дополнительной отчетности по правам человека.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished