Япония намерена войти в отрасль лабораторных бриллиантов

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Выращенные в лаборатории бриллианты, продаваемые примерно за половину цены аналогичных природных камней, начинают завоевывать популярность в Японии по мере того, как все больше людей принимают идею покупки драгоценных камней, которые физически и химически неотличимы от природных, говорится в сообщении на сайте www. japantimes.co.jp.

Согласно докладу Bain & Co., производство выращенных в лаборатории бриллиантов достигло 6-7 млн каратов в 2020 году, при этом большая часть продаж таких камней приходится на США, и к концу десятилетия эта цифра может утроиться по мере роста спроса особенно в Китае и на других рынках.

«Я сомневаюсь, что мы занимаем хотя бы 1% рынка из-за небольшого предложения и отсутствия рынка перепродажи, - говорит Сигеюки Исида (Shigeyuki Ishida), директор Японской ассоциации выращенных бриллиантов (Japan Grown Diamond Association). – Начиная с этого времени этот рынок здесь будет расти».

Маюми Кавамура (Mayumi Kawamura), которая занимается продажей лабораторных бриллиантов через Интернет, уверена, что японские потребители станут движущей силой в ее продажах. По ее словам, японцы всегда ищут экономическую, экологическую и этическую альтернативу природным камням, которые давно ассоциируются с конфликтами в Африке и огромным экологическим воздействием современной добычи полезных ископаемых.

Кавамура рекламирует ожерелья, серьги и браслеты, усыпанные лабораторными бриллиантами, в Instagram и на платформе для обмена фотографиями, где продаются товары стоимостью около 70 400 долларов.

Тем не менее Японская ювелирная ассоциация (Japan Jewelry Association) заявила, что «не считает синтетические (выращенные в лаборатории) бриллианты драгоценными камнями, потому что они созданы руками человека и не редкость», говорит Хисао Като (Hisao Kato), старший директор ассоциации.

Однако Кавамура настаивает на том, что это изменится. «Я считаю своей миссией изменить это», - заявил он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





