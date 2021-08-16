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26 июля 2021
Япония намерена войти в отрасль лабораторных бриллиантов
Согласно докладу Bain & Co., производство выращенных в лаборатории бриллиантов достигло 6-7 млн каратов в 2020 году, при этом большая часть продаж таких камней приходится на США, и к концу десятилетия эта цифра может утроиться по мере роста спроса особенно в Китае и на других рынках.
«Я сомневаюсь, что мы занимаем хотя бы 1% рынка из-за небольшого предложения и отсутствия рынка перепродажи, - говорит Сигеюки Исида (Shigeyuki Ishida), директор Японской ассоциации выращенных бриллиантов (Japan Grown Diamond Association). – Начиная с этого времени этот рынок здесь будет расти».
Маюми Кавамура (Mayumi Kawamura), которая занимается продажей лабораторных бриллиантов через Интернет, уверена, что японские потребители станут движущей силой в ее продажах. По ее словам, японцы всегда ищут экономическую, экологическую и этическую альтернативу природным камням, которые давно ассоциируются с конфликтами в Африке и огромным экологическим воздействием современной добычи полезных ископаемых.
Кавамура рекламирует ожерелья, серьги и браслеты, усыпанные лабораторными бриллиантами, в Instagram и на платформе для обмена фотографиями, где продаются товары стоимостью около 70 400 долларов.
Тем не менее Японская ювелирная ассоциация (Japan Jewelry Association) заявила, что «не считает синтетические (выращенные в лаборатории) бриллианты драгоценными камнями, потому что они созданы руками человека и не редкость», говорит Хисао Като (Hisao Kato), старший директор ассоциации.
Однако Кавамура настаивает на том, что это изменится. «Я считаю своей миссией изменить это», - заявил он.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished