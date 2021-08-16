Эксклюзив
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Gold Fields по-прежнему добивается повышения цены на золото в среднем на 10%
В сообщении компании говорится, что ее нормализованная прибыль за полугодие выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 431 млн долларов или 0,49 доллара на акцию по сравнению с 323 млн долларов или 0,37 доллара на акцию годом ранее.
Gold Fields объявила промежуточные дивиденды в размере 210 южноафриканских центов на акцию по сравнению с 160 южноафриканскими центами на акцию в первой половине 2020 года.
Производство золота на девяти действующих рудниках этого мирового диверсифицированного производителя золота увеличилось на 2%, до 1 104 000 унций по сравнению с 1 087 000 унций в предыдущем году.
Gold Fields имеет рудники в Австралии, Чили, Гане, Южной Африке, а также совместное предприятие Asanko в Перу и наращивает объемы строительства золотого рудника Саларес Норте (Salares Norte) на севере Чили.
«Мы продолжаем увеличивать чистую прибыль благодаря повышению цен на золото с дальнейшим увеличением нормализованной прибыли, - сказал генеральный директор Gold Fields Крис Гриффит (Chris Griffith). - Мы сохраняем наш прогноз производства и затрат на весь год и ожидаем высоких результатов во втором полугодии».
Ожидается, что в этом году производство золота Gold Fields составит от 2,30 до 2,35 млн унций.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished