Gold Fields по-прежнему добивается повышения цены на золото в среднем на 10%

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Компания Gold Fields, котирующаяся на биржах Йоханнесбурга и Нью-Йорка, сообщила, что продолжала добиваться более высокой средней цены на золото в среднем на 10% по итоговым показателям в течение шести месяцев, закончившихся в июне 2021 года, несмотря на увеличение чистых операционных расходов.

В сообщении компании говорится, что ее нормализованная прибыль за полугодие выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 431 млн долларов или 0,49 доллара на акцию по сравнению с 323 млн долларов или 0,37 доллара на акцию годом ранее.

Gold Fields объявила промежуточные дивиденды в размере 210 южноафриканских центов на акцию по сравнению с 160 южноафриканскими центами на акцию в первой половине 2020 года.

Производство золота на девяти действующих рудниках этого мирового диверсифицированного производителя золота увеличилось на 2%, до 1 104 000 унций по сравнению с 1 087 000 унций в предыдущем году.

Gold Fields имеет рудники в Австралии, Чили, Гане, Южной Африке, а также совместное предприятие Asanko в Перу и наращивает объемы строительства золотого рудника Саларес Норте (Salares Norte) на севере Чили.

«Мы продолжаем увеличивать чистую прибыль благодаря повышению цен на золото с дальнейшим увеличением нормализованной прибыли, - сказал генеральный директор Gold Fields Крис Гриффит (Chris Griffith). - Мы сохраняем наш прогноз производства и затрат на весь год и ожидаем высоких результатов во втором полугодии».

Ожидается, что в этом году производство золота Gold Fields составит от 2,30 до 2,35 млн унций.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





