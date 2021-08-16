BlueRock Diamonds добыла третий крупный алмаз на руднике Кареевлей за месяц

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BlueRock Diamonds добыла алмаз весом 14,3 карата на своем руднике Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке. На сегодняшний день это третий крупный камень высокого качества компании за август.

«Добыча этого алмаза, которая последовала сразу же за добычей камней весом 58,6 карата и 21,6 карата за последние несколько недель, является дополнительным подтверждением прогноза «частоты распределения алмазов по размеру», который указывает на то, что наши алмазные трубки будут доставлять крупные драгоценные алмазы, - сказал Майк Хьюстон (Mike Houston), председатель совета директоров алмазодобывающей компании, зарегистрированной на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM). - Я с нетерпением жду сообщения о продажной цене этих трех исключительных камней после завершения августовского тендера в конце этого месяца».

Лицензионный участок Кареевлей занимает 3 000 га и содержит пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок с совокупными предполагаемыми ресурсами алмазов в 516 200 каратов.

Исходя из плановой добычи в 1 млн тонн руды в год, это обеспечивает руднику как минимум 10 лет жизни.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





