Эксклюзив
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
BlueRock Diamonds добыла третий крупный алмаз на руднике Кареевлей за месяц
«Добыча этого алмаза, которая последовала сразу же за добычей камней весом 58,6 карата и 21,6 карата за последние несколько недель, является дополнительным подтверждением прогноза «частоты распределения алмазов по размеру», который указывает на то, что наши алмазные трубки будут доставлять крупные драгоценные алмазы, - сказал Майк Хьюстон (Mike Houston), председатель совета директоров алмазодобывающей компании, зарегистрированной на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM). - Я с нетерпением жду сообщения о продажной цене этих трех исключительных камней после завершения августовского тендера в конце этого месяца».
Лицензионный участок Кареевлей занимает 3 000 га и содержит пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок с совокупными предполагаемыми ресурсами алмазов в 516 200 каратов.
Исходя из плановой добычи в 1 млн тонн руды в год, это обеспечивает руднику как минимум 10 лет жизни.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished