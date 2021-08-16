Эксклюзив
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Организуемый Vogue India и NDC виртуальный «Бриллиантовый фестиваль» запланирован на 20-21 августа
Ожидается, что на этом фестивале будут освещаться самые разные темы – и тенденции в области природных бриллиантов, и то, что находится в шкатулке для ювелирных изделий современного поколения миллениалов, и появление гендерно-нейтральных ювелирных украшений с бриллиантами.
В фестивале бриллиантов в онлайн-версии, проводимом журналом Vogue India и Советом по природным алмазам, примут участие эксперты со всего мира, в том числе Люсия Сильвестри (Lucia Silvestri), креативный директор по ювелирным украшениям Bulgari; Франческа Картье Брикелл (Francesca Cartier Brickell), автор книги «Картье» (The Cartiers); а также актеры Адити Рао Хидари (Aditi Rao Hydari), Алайя Ф (Alaya F) и Малавика Моханан (Malavika Mohanan).
Хэмиш Боулз (Hamish Bowles), международный редактор Vogue; дизайнер Сабиасачи Мукерджи (Sabyasachi Mukherjee); Каустав Дей (Kaustav Dey), менеджер по маркетингу и знаток ювелирных украшений; супермодель Нидхи Сунил (Nidhi Sunil); и ювелирный дизайнер Ханут Сингх (Hanut Singh) внесут свой вклад в тему, посвященную росту количества гендерно-нейтральных украшений.
Рича Сингх (Richa Singh), управляющий директор отделения Совета по природным алмазам по Индии и Ближнему Востоку, сказала: «Это эпоха сознательной роскоши. В природных бриллиантах идеально сочетаются царственность и мастерство, служащие тому, чтобы отметить важные вехи в нашей жизни, и эти два дня напомнят всем нам о том, как приятно проводить время с бриллиантами, которые в конечном итоге станут частью семейной реликвии для будущих поколений».
Прия Танна (Priya Tanna), главный редактор Vogue India, сказала: «Кто не любит бриллианты? И кто может лучше, чем самые выдающиеся мировые эксперты - от историков до ювелиров, - рассказать нам истории, стоящие за каждым каратом? Этот двухдневный фестиваль обещает блестящие впечатления».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished