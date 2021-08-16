Организуемый Vogue India и NDC виртуальный «Бриллиантовый фестиваль» запланирован на 20-21 августа

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Журнал Vogue India, рассказывающий о женской моде и стиле жизни, и Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) объединились, чтобы организовать виртуальный «Бриллиантовый фестиваль» 20 и 21 августа 2021 года.

Ожидается, что на этом фестивале будут освещаться самые разные темы – и тенденции в области природных бриллиантов, и то, что находится в шкатулке для ювелирных изделий современного поколения миллениалов, и появление гендерно-нейтральных ювелирных украшений с бриллиантами.

В фестивале бриллиантов в онлайн-версии, проводимом журналом Vogue India и Советом по природным алмазам, примут участие эксперты со всего мира, в том числе Люсия Сильвестри (Lucia Silvestri), креативный директор по ювелирным украшениям Bulgari; Франческа Картье Брикелл (Francesca Cartier Brickell), автор книги «Картье» (The Cartiers); а также актеры Адити Рао Хидари (Aditi Rao Hydari), Алайя Ф (Alaya F) и Малавика Моханан (Malavika Mohanan).

Хэмиш Боулз (Hamish Bowles), международный редактор Vogue; дизайнер Сабиасачи Мукерджи (Sabyasachi Mukherjee); Каустав Дей (Kaustav Dey), менеджер по маркетингу и знаток ювелирных украшений; супермодель Нидхи Сунил (Nidhi Sunil); и ювелирный дизайнер Ханут Сингх (Hanut Singh) внесут свой вклад в тему, посвященную росту количества гендерно-нейтральных украшений.

Рича Сингх (Richa Singh), управляющий директор отделения Совета по природным алмазам по Индии и Ближнему Востоку, сказала: «Это эпоха сознательной роскоши. В природных бриллиантах идеально сочетаются царственность и мастерство, служащие тому, чтобы отметить важные вехи в нашей жизни, и эти два дня напомнят всем нам о том, как приятно проводить время с бриллиантами, которые в конечном итоге станут частью семейной реликвии для будущих поколений».

Прия Танна (Priya Tanna), главный редактор Vogue India, сказала: «Кто не любит бриллианты? И кто может лучше, чем самые выдающиеся мировые эксперты - от историков до ювелиров, - рассказать нам истории, стоящие за каждым каратом? Этот двухдневный фестиваль обещает блестящие впечатления».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





