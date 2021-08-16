Эксклюзив
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
SOKOLOV начал развитие франчайзинговой сети за пределами России
На сегодняшний день открыты флагманские магазины в ТЦ Shopping MallDova в Кишиневе (Молдавия) и в ТЦ Palas Mall во втором по величине после столицы румынского города Яссы.
Пилотный проект на румынском рынке стартовал в декабре 2020 года, когда на условиях франчайзинга была открыта торговая точка в формате «остров» в торговом центре Бухареста Afi Cotroceni. Успешный старт положил начало проекту развития франчайзинговой сети за рубежом.
«Развитие сети франчайзи – часть нашей стратегии омниканальной дистрибуции, - говорит Артем Соколов, управляющий партнер SOKOLOV. – В России наша франчайзинговая сеть насчитывает 25 магазинов, к концу года их будет уже более 50. Франшизы SOKOLOV работают по эффективной проверенной бизнес-модели, гарантируя партнеру стабильную прибыль. Окупаемости построенный по нашей матрице магазин достигает за 2 года».
Украшения SOKOLOV продаются в настоящее время через партнерские сети в 22 странах, в том числе в Австралии, Азербайджане, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Израиле, Казахстане, Канаде, Кипре, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, ОАЭ, Польше, Республике Беларусь, Румынии, США, Узбекистане, Украине, а также в Эстонии.
В каждой стране присутствия бренда SOKOLOV планирует открыть собственный флагманский или франчайзинговый магазин.
Алекс Шишло для Rough&Polished