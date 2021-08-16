SOKOLOV начал развитие франчайзинговой сети за пределами России

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Ювелирный бренд SOKOLOV открыл два монобрендовых флагманских магазина на условиях франчайзинга за рубежом, положив начало развитию розничной сети в Румынии и Молдавии, пишет uvelir.info.

На сегодняшний день открыты флагманские магазины в ТЦ Shopping MallDova в Кишиневе (Молдавия) и в ТЦ Palas Mall во втором по величине после столицы румынского города Яссы.

Пилотный проект на румынском рынке стартовал в декабре 2020 года, когда на условиях франчайзинга была открыта торговая точка в формате «остров» в торговом центре Бухареста Afi Cotroceni. Успешный старт положил начало проекту развития франчайзинговой сети за рубежом.

«Развитие сети франчайзи – часть нашей стратегии омниканальной дистрибуции, - говорит Артем Соколов, управляющий партнер SOKOLOV. – В России наша франчайзинговая сеть насчитывает 25 магазинов, к концу года их будет уже более 50. Франшизы SOKOLOV работают по эффективной проверенной бизнес-модели, гарантируя партнеру стабильную прибыль. Окупаемости построенный по нашей матрице магазин достигает за 2 года».

Украшения SOKOLOV продаются в настоящее время через партнерские сети в 22 странах, в том числе в Австралии, Азербайджане, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Израиле, Казахстане, Канаде, Кипре, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, ОАЭ, Польше, Республике Беларусь, Румынии, США, Узбекистане, Украине, а также в Эстонии.

В каждой стране присутствия бренда SOKOLOV планирует открыть собственный флагманский или франчайзинговый магазин.



Алекс Шишло для Rough&Polished



