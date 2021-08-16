Выручка от продажи алмазов в Анголе за первое полугодие достигла 690 млн долларов

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Государственная алмазная компания Анголы Endiama сообщила, что в первом полугодии страна продала алмазов на 690 млн долларов. Каких-либо сравнительных данных в сообщении не приводится.

Агентство новостей Angop процитировало слова генерального директора компании Ганги Жуниора (Ganga Júnior), который заявил, что выручка соответствует прогнозам на этот период.

«У нас все хорошо, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19. В целом мы видим, что прилагаются большие усилия для соблюдения принятых программ», - сказал он.

Жуниор сказал также, что алмазные рудники в стране стабильны, несмотря на ограничения, вызванные COVID-19.

По его словам, на рудниках Лунинга (Lunhinga) и Камутуэ (Camutue) идет процесс реструктуризации, а на руднике Лумина (Lumina) все еще существуют проблемы.

Жуниор сообщил, что рудник Кассангуиди (Cassanguidi), вероятно, возобновит работу в этом году или в 2022 году.

Он добавил также, что в Анголе в этом году ожидается добыча 9,3 млн каратов алмазов.

В настоящее время в стране действует 13 алмазных рудников.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





