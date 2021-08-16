Эксклюзив
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Выручка от продажи алмазов в Анголе за первое полугодие достигла 690 млн долларов
Агентство новостей Angop процитировало слова генерального директора компании Ганги Жуниора (Ganga Júnior), который заявил, что выручка соответствует прогнозам на этот период.
«У нас все хорошо, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19. В целом мы видим, что прилагаются большие усилия для соблюдения принятых программ», - сказал он.
Жуниор сказал также, что алмазные рудники в стране стабильны, несмотря на ограничения, вызванные COVID-19.
По его словам, на рудниках Лунинга (Lunhinga) и Камутуэ (Camutue) идет процесс реструктуризации, а на руднике Лумина (Lumina) все еще существуют проблемы.
Жуниор сообщил, что рудник Кассангуиди (Cassanguidi), вероятно, возобновит работу в этом году или в 2022 году.
Он добавил также, что в Анголе в этом году ожидается добыча 9,3 млн каратов алмазов.
В настоящее время в стране действует 13 алмазных рудников.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished