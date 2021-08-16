Caledonia Mining устанавила новый рекорд добычи золота на руднике в Зимбабве

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Компания Caledonia Mining произвела 16 710 унций золота во втором квартале 2021 года на своем руднике Бланкет (Blanket) в Зимбабве, что на 24% больше по сравнению с 13 499 унциями во втором квартале 2020 года.

Увеличение производства означает, что денежные средства, полученные от производственной деятельности, составили почти 15 млн долларов за квартал по сравнению с 2,5 млн долларов в предыдущем квартале и 5,4 млн долларов в сопоставимом квартале, сказал исполнительный директор компании Стив Кертис (Steve Curtis).

Валовая выручка компании составила 30 млн долларов, что на 31% больше по сравнению с 22,9 млн долларов, зафиксированными во втором квартале 2020 года, а валовая прибыль составила 13,9 млн долларов, что на 51% больше, чем 9,2 млн долларов во втором квартале прошлого года.

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) Caledonia Mining в размере 14,0 млн долларов во втором квартале 2021 года была на 103% выше по сравнению с показателем EBITDA в размере 6,9 млн долларов во втором квартале 2020 года.

«Это был успешный квартал, и эти результаты позволили нам достичь нашего прогноза в 61-67 тысяч унций в год, - сказал Кертис. - Нашей ближайшей стратегической целью по-прежнему является увеличение добычи до 80 тысяч унций в 2022 году при одновременном проведении дальнейших разведок и разработок с целью продления срока службы рудника после 2034 года, тем самым сохраняя и улучшая долгосрочное будущее Бланкета».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





