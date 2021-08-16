Эксклюзив
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
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Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
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Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Caledonia Mining устанавила новый рекорд добычи золота на руднике в Зимбабве
Увеличение производства означает, что денежные средства, полученные от производственной деятельности, составили почти 15 млн долларов за квартал по сравнению с 2,5 млн долларов в предыдущем квартале и 5,4 млн долларов в сопоставимом квартале, сказал исполнительный директор компании Стив Кертис (Steve Curtis).
Валовая выручка компании составила 30 млн долларов, что на 31% больше по сравнению с 22,9 млн долларов, зафиксированными во втором квартале 2020 года, а валовая прибыль составила 13,9 млн долларов, что на 51% больше, чем 9,2 млн долларов во втором квартале прошлого года.
Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) Caledonia Mining в размере 14,0 млн долларов во втором квартале 2021 года была на 103% выше по сравнению с показателем EBITDA в размере 6,9 млн долларов во втором квартале 2020 года.
«Это был успешный квартал, и эти результаты позволили нам достичь нашего прогноза в 61-67 тысяч унций в год, - сказал Кертис. - Нашей ближайшей стратегической целью по-прежнему является увеличение добычи до 80 тысяч унций в 2022 году при одновременном проведении дальнейших разведок и разработок с целью продления срока службы рудника после 2034 года, тем самым сохраняя и улучшая долгосрочное будущее Бланкета».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished