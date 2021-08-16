Эксклюзив
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
Сегодня
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Благотворительный аукцион лабораторных бриллиантов в пользу детей
Аукцион проводится во время Ювелирной недели Лас-Вегаса. Открытые с 16 августа торги закроют 29 августа во время гала ужина JFC «Грани надежды» («Facets of Hope»), на котором будет объявлена общая собранная сумма.
Лабораторные бриллианты и бриллиантовые ювелирные изделия с оценочными отчетами IGI и стартовой суммарной стоимостью более $75 тыс. будут проданы с аукциона тем, кто предложит самую высокую цену.
На торги выставят пожертвованные для этого лабораторные бриллианты весом от 1 до более 3 каратов огранки от «груши» и «изумруда» до «круглой» и «кушона», а также некоторые готовые ювелирные украшения, такие как 2-каратное бриллиантовое кольцо огранки «изумруд».
Потенциальные участники торгов могут загрузить приложение аукциона «Ювелиры для детей» на свои смартфоны (через Apple app store или Google Play store для Android) или на вебсайте vdb.guru/jfc.
Алекс Шишло для Rough&Polished