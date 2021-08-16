Благотворительный аукцион лабораторных бриллиантов в пользу детей

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Virtual Diamond Boutique (VDB), онлайн-магазин, торгующий бриллиантами, и Международный геммологический институт (International Gemological Institute, IGI) в партнерстве с благотворительным фондом «Ювелиры для детей» (Jewelers for Children (JFC) организовали первый в истории международный благотворительный аукцион бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях, сообщил jckonline.com.

Аукцион проводится во время Ювелирной недели Лас-Вегаса. Открытые с 16 августа торги закроют 29 августа во время гала ужина JFC «Грани надежды» («Facets of Hope»), на котором будет объявлена общая собранная сумма.

Лабораторные бриллианты и бриллиантовые ювелирные изделия с оценочными отчетами IGI и стартовой суммарной стоимостью более $75 тыс. будут проданы с аукциона тем, кто предложит самую высокую цену.

На торги выставят пожертвованные для этого лабораторные бриллианты весом от 1 до более 3 каратов огранки от «груши» и «изумруда» до «круглой» и «кушона», а также некоторые готовые ювелирные украшения, такие как 2-каратное бриллиантовое кольцо огранки «изумруд».

Потенциальные участники торгов могут загрузить приложение аукциона «Ювелиры для детей» на свои смартфоны (через Apple app store или Google Play store для Android) или на вебсайте vdb.guru/jfc.



Алекс Шишло для Rough&Polished





