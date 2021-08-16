Ethereal Green Diamond LLP создала крупнейший выращенный в лаборатории алмаз в Индии

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Индийская компания Ethereal Green Diamond LLP произвела самый крупный выращенный в лаборатории алмаз в стране. Камень весом 14,6 карата был создан с использованием процесса химического осаждения из паровой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD) и имеет чистоту VS2 и цвет F.

«Мы очень рады сообщить, что наш технический опыт не уступает мировым игрокам, и с такими передовыми технологиями и методами мы с нетерпением ждем возможности создавать больше таких звездных творений. С сертификатом лаборатории IGI бриллианты становятся идеальными во всех аспектах», - сказал Хирав Анил Вирани (Hirav Anil Virani), владелец Ethereal Green Diamond.

«Индия находится на пути к тому, чтобы стать сердцем и душой мировой индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий. Наши мастера, технологии и стремление стать лучшими - вот что нас ведет вперед. IGI гордится тем, что может помогать и направлять на этом пути и быть его неотъемлемой частью», - сказал Техмасп Принтер (Tehmasp Printer), президент и управляющий директор лаборатории IGI India.

«Посредством технологических обновлений и исследований мы намерены повысить качество оценки и сертификации для производителей, продолжая при этом информировать конечного потребителя об этой новой категории продукции - выращенных в лаборатории бриллиантах», - отметил Роланд Лори (Roland Lorie), генеральный директор IGI Worldwide.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





