Как мошенничают в Сурате: сертификат GIA на бриллианты низкого качества

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Городская полиция разоблачила мошенничество с предоставлением оригинального сертификата Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) на бриллианты низкого качества. Полиция задержала Дхармеша Пателa (Dharmesh Patel), торговца бриллиантами, и подала иск о возбуждении расследования. Полиция изъяла в общей сложности 24 сертификата GIA у Патела, которые он собирал у других алмазных бизнесменов.

Полиция также обнаружила пять бриллиантов низкого качества, на которых были нанесены номера, соответствующие пяти сертификатам. Также был изъят лазерный аппарат, который он использовал для нанесения цифр на бриллианты, чтобы доказать, что это те же камни, что упоминаются в сертификатах.

Целью Патела являлись сравнительно менее опытные бизнесмены, которым он предоставлял бриллианты низкого качества с сертификатами на бриллианты высокой стоимости. «Мы обратились в GIA, чтобы проверить, являются ли сертификаты подлинными и на какой продукт они были выданы», - сказал Р. К. Дхулия (R K Dhuliya), инспектор полиции, работающий в полицейском участке района Махидхарпура (Mahidharpura).

Расследование показало, что Пател собирал сертификаты у тех алмазных бизнесменов, которые не предоставляли их на проданные бриллианты. «Он собирал сертификаты только на дорогие бриллианты у своих знакомых бизнесменов, а затем использовал их с бриллиантами низкого качества», - сказал Дхулия.

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), добавил: «Подобное мошенничество GIA обнаружил в Мумбае, но если это происходит в Сурате, это шокирует. GJEPC информирует о проблемах, подобных этим, чтобы предотвратить порочную практику на рынке».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





