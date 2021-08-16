Эксклюзив
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Сжиженный природный газ поможет АЛРОСА сэкономить полмиллиарда рублей
Проект предполагает перевод на газодизельный режим с использованием СПГ более 200 единиц тяжелой техники Айхальского и Удачнинского ГОКов. Предусматривается также строительство в г. Удачном завода по производству СПГ и создание заправочной инфраструктуры, которая будет включать как стационарные, так и мобильные КриоАЗС.
По оценкам специалистов, перевод большегрузной техники на газодизельный режим снизит затраты на жидкомоторное топливо на 400-500 млн рублей ежегодно. Кроме того, проект будет иметь экологический эффект – выброс парниковых газов будет сокращен на 20-30% в СО2-эквиваленте.
Срок реализации пилотного этапа проекта составит около 16 месяцев. В случае положительных результатов по его итогам будет принято решение о строительстве СПГ инфраструктуры и масштабном переводе техники на газодизельный режим.
«В процессе переоборудования основные технические характеристики транспортных средств не меняются, также не требуется замена топливной системы. При этом, согласно расчетам, потребление дизельного топлива, стоимость которого сегодня примерно вдвое превышает стоимость газа, сокращается более чем на 40%», – прокомментировал Руслан Сизонов, заместитель исполнительного директора-начальник управления эксплуатации транспорта и обеспечения производства АЛРОСА.
Владимир Малахов, Rough&Polished