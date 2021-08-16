Сжиженный природный газ поможет АЛРОСА сэкономить полмиллиарда рублей

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АЛРОСА рассматривает возможность перевода парка большегрузных карьерных самосвалов и автопоездов на газодизельный режим с использованием сжиженного природного газа (СПГ). Это позволит снизить себестоимость открытых горных работ, повысить операционную эффективность и улучшить показатели экологичности оборудования, снизив выбросы на треть. Ежегодная экономия оценивается в сумму до 0,5 млрд рублей. Компания сообщила об это в пресс-релизе, распространенном во вторник.

Проект предполагает перевод на газодизельный режим с использованием СПГ более 200 единиц тяжелой техники Айхальского и Удачнинского ГОКов. Предусматривается также строительство в г. Удачном завода по производству СПГ и создание заправочной инфраструктуры, которая будет включать как стационарные, так и мобильные КриоАЗС.

По оценкам специалистов, перевод большегрузной техники на газодизельный режим снизит затраты на жидкомоторное топливо на 400-500 млн рублей ежегодно. Кроме того, проект будет иметь экологический эффект – выброс парниковых газов будет сокращен на 20-30% в СО2-эквиваленте.

Срок реализации пилотного этапа проекта составит около 16 месяцев. В случае положительных результатов по его итогам будет принято решение о строительстве СПГ инфраструктуры и масштабном переводе техники на газодизельный режим.

«В процессе переоборудования основные технические характеристики транспортных средств не меняются, также не требуется замена топливной системы. При этом, согласно расчетам, потребление дизельного топлива, стоимость которого сегодня примерно вдвое превышает стоимость газа, сокращается более чем на 40%», – прокомментировал Руслан Сизонов, заместитель исполнительного директора-начальник управления эксплуатации транспорта и обеспечения производства АЛРОСА.



Владимир Малахов, Rough&Polished





