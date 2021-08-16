Ангола конфисковала более 2 400 алмазов у нелегальных покупателей

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По сообщениям государственных СМИ, служба уголовных расследований Анголы изъяла 2 477 алмазов, обнаруженных у незаконных покупателей в Камбуло (провинция Северная Лунда).

Агентство новостей Angop приводит заявление правоохранителей, в котором говорится, что они конфисковали алмазы после полученного ими сообщения от граждан в рамках борьбы с незаконным оборотом алмазов в ходе продолжающейся операции «Прозрачность».

Полиция также изъяла около 36 000 долларов США, мобильные телефоны различных марок, 20 сит для сортировки алмазов и прочие вещи.

Ангола с начала года конфисковала 4 691 алмаз у нелегальных торговцев в муниципалитетах Кса-Мутеба, Камбуло, Лукапа и Куанго.

Операция «Прозрачность» была запущена в декабре 2018 года для борьбы с незаконной добычей алмазов, нелегальной иммиграцией, административными и прочими правонарушениями.

До операции в Анголе было более 700 мелких алмазодобывающих компаний.

Было заявлено, что только 260 из них соответствуют требованиям для продолжения геологоразведочных работ.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





