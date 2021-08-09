BlueRock Diamonds добыла алмаз весом 58,6 карата на руднике в Южной Африке

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BlueRock Diamonds извлекла драгоценный камень весом 58,6 карата на своем алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке.

Это произошло через неделю после того, как на том же руднике был обнаружен алмаз весом 21,6 карата.

Председатель совета директоров компании, зарегистрированной на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что, как ожидается, стоимость камня весом 58,6 карата при продаже будет значительной, поскольку это алмаз цвета D класса makeable, но при этом в нем обнаружены включения черного сульфида.

«Это очень важное открытие для BlueRock Diamonds, поскольку оно подтверждает «диаграммы частоты распределения алмазов по размеру», которые указывают на то, что наши алмазные трубки будут доставлять крупные драгоценные алмазы наряду с пользующимся большим спросом рядовым алмазным сырьем, имеющим гарантированную стоимость на уровне более 400 долларов за карат в 2021 году», - сказал он.

Алмаз весом 58,6 карата будет продан в конце этого месяца.

В январе BlueRock Diamonds продала алмаз весом 14,8 карата за 163 000 долларов, а в марте прошлого года камень в 8,4 карата за 89 000 долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





