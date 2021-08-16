Бангладеш переходит на аффинаж золота

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Бангладеш продвигается к торговле аффинажным золотом, стремясь удовлетворить потребности мирового рынка золотых ювелирных изделий стоимостью почти 230 млрд долларов, внутренние потребности и ограничить контрабанду. В этом месяце Банк Бангладеш (Bangladesh Bank) разрешил импорт неаффинированного и частично аффинированного золота, пересмотрев политику в отношении золота, сформулированную в 2018 году.

7 июля министерство торговли этой страны выпустило документ под названием «Стандартная операционная процедура» (СОП) для создания и работы золотоперерабатывающих заводов. Министерство впервые дало промышленной группе Bashundhara Group разрешение на создание аффинажного предприятия.

Согласно СОП, компаниям необходимо будет предоставить копии меморандумов о взаимопонимании с одним или несколькими золотодобытчиками или поставщиками частично очищенного золота вместе с заявками на получение первичного одобрения от министерства торговли.

Инвесторы должны будут представить структурные схемы, список оборудования, информацию о происхождении и планы в отношении очистки сточных вод, создания лаборатории, склада и хранилища, а также количества золота, которое должно быть получено в результате аффинажа и которое будет уточняться ежегодно.

Помощник секретаря министерства торговли Шафикзаман (Shafiquzzaman) заявил, что эта инициатива направлена на снижение зависимости ювелиров от импорта и ограничение контрабанды: «После удовлетворения внутреннего спроса существует потенциал для экспорта», - сказал он. Он добавил, что министерство торговли уделяет приоритетное внимание инвестиционным возможностям и вопросам безопасности, разрешая создание аффинажных заводов.

Операторы и официальные лица заявили, что последнее решение правительства придаст новый импульс и будет стимулировать создание отрасли по переработке золота, которая, в свою очередь, удовлетворит спрос среди ювелиров и создаст возможности для экспорта ювелирных изделий.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





