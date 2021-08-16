Эксклюзив
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Бангладеш переходит на аффинаж золота
7 июля министерство торговли этой страны выпустило документ под названием «Стандартная операционная процедура» (СОП) для создания и работы золотоперерабатывающих заводов. Министерство впервые дало промышленной группе Bashundhara Group разрешение на создание аффинажного предприятия.
Согласно СОП, компаниям необходимо будет предоставить копии меморандумов о взаимопонимании с одним или несколькими золотодобытчиками или поставщиками частично очищенного золота вместе с заявками на получение первичного одобрения от министерства торговли.
Инвесторы должны будут представить структурные схемы, список оборудования, информацию о происхождении и планы в отношении очистки сточных вод, создания лаборатории, склада и хранилища, а также количества золота, которое должно быть получено в результате аффинажа и которое будет уточняться ежегодно.
Помощник секретаря министерства торговли Шафикзаман (Shafiquzzaman) заявил, что эта инициатива направлена на снижение зависимости ювелиров от импорта и ограничение контрабанды: «После удовлетворения внутреннего спроса существует потенциал для экспорта», - сказал он. Он добавил, что министерство торговли уделяет приоритетное внимание инвестиционным возможностям и вопросам безопасности, разрешая создание аффинажных заводов.
Операторы и официальные лица заявили, что последнее решение правительства придаст новый импульс и будет стимулировать создание отрасли по переработке золота, которая, в свою очередь, удовлетворит спрос среди ювелиров и создаст возможности для экспорта ювелирных изделий.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished