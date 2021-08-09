В июле экспорт бриллиантов из Индии увеличился на 146,12%

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Объем экспорта бриллиантов из Индии, зафиксированный в июле 2021 года на уровне 2 260,48 млн долларов, вырос на 146,12% по сравнению с 918,44 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Импорт бриллиантов на сумму 105,66 млн долларов в июле 2021 года снизился на 47,33% по сравнению с 200,59 млн долларов в июле прошлого года. За период с апреля по июль 2021 года экспорт бриллиантов на сумму 8 522,34 млн долларов вырос на 213,31% по сравнению с 2 720,12 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Импорт бриллиантов на сумму $ 467,65 млн снизился на 7,22% по сравнению с $ 504,04 млн за аналогичный период прошлого года. Общий импорт бриллиантов во внутренней тарифной зоне на уровне $ 116,86 млн показал рост на 64,34% по сравнению с $ 41,67 млн за аналогичный период прошлого года. Импорт бриллиантов в особой экономической зоне на сумму $ 350,79 млн снизился на 24,13% по сравнению с $ 462,37 млн за аналогичный период прошлого года. Импорт алмазного сырья в июле 2021 года составил 1 556,79 млн долларов, что на 574,23% больше, чем импорт алмазного сырья на сумму 230,90 млн доллара в июле 2020 года. Импорт алмазного сырья на сумму 6 205,95 млн долларов в апреле-июле 2021 года показывает рост на 770,70% по сравнению с импортом в 712,75 млн долларов за предыдущий год. В натуральном выражении импорт необработанных алмазов в размере 57,455 млн каратов за апрель-июль 2021 года показывает рост на 549,08% по сравнению с импортом в 8,852 млн каратов в предыдущем году. Экспорт бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях, за период с апреля по июль 2021 года на уровне 368,72 млн долларов США вырос на 374,29% по сравнению показателем в 77,74 млн долларов США за предыдущий год.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





