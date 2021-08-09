Эксклюзив

Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне

В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...

Вчера

«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»

«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...

09 августа 2021

Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну

Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...

02 августа 2021

Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира

Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...

26 июля 2021

Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками

Автор: Алекс Попов

Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...

20 июля 2021

В июле экспорт бриллиантов из Индии увеличился на 146,12%

Сегодня
Новости
Объем экспорта бриллиантов из Индии, зафиксированный в июле 2021 года на уровне 2 260,48 млн долларов, вырос на 146,12% по сравнению с 918,44 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Импорт бриллиантов на сумму 105,66 млн долларов в июле 2021 года снизился на 47,33% по сравнению с 200,59 млн долларов в июле прошлого года. За период с апреля по июль 2021 года экспорт бриллиантов на сумму 8 522,34 млн долларов вырос на 213,31% по сравнению с 2 720,12 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Импорт бриллиантов на сумму $ 467,65 млн снизился на 7,22% по сравнению с $ 504,04 млн за аналогичный период прошлого года. Общий импорт бриллиантов во внутренней тарифной зоне на уровне $ 116,86 млн показал рост на 64,34% по сравнению с $ 41,67 млн за аналогичный период прошлого года. Импорт бриллиантов в особой экономической зоне на сумму $ 350,79 млн снизился на 24,13% по сравнению с $ 462,37 млн за аналогичный период прошлого года. Импорт алмазного сырья в июле 2021 года составил 1 556,79 млн долларов, что на 574,23% больше, чем импорт алмазного сырья на сумму 230,90 млн доллара в июле 2020 года. Импорт алмазного сырья на сумму 6 205,95 млн долларов в апреле-июле 2021 года показывает рост на 770,70% по сравнению с импортом в 712,75 млн долларов за предыдущий год. В натуральном выражении импорт необработанных алмазов в размере 57,455 млн каратов за апрель-июль 2021 года показывает рост на 549,08% по сравнению с импортом в 8,852 млн каратов в предыдущем году. Экспорт бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях, за период с апреля по июль 2021 года на уровне 368,72 млн долларов США вырос на 374,29% по сравнению показателем в 77,74 млн долларов США за предыдущий год.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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