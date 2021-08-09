Eastern Platinum увеличила выручку во втором квартале более чем вдвое

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Расположенная в Ванкувере компания Eastern Platinum увеличила выручку за три месяца, закончившихся 30 июня 2021 года почти до 20 млн долларов по сравнению с 9,3 млн долларов годом ранее.

Согласно сообщению компании, выручка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, выросла на 56,2%, до 36,7 млн долларов по сравнению с 23,5 млн долларов в предыдущем году.

«Мы воодушевлены результатами второго квартала, наблюдая продолжение роста выручки Eastplats Platinum и прибыльности компании благодаря проекту повторной обработки хвостов, увеличения пропускной способности оборудования при извлечении металлов платиновой группы (МПГ), в том числе в главном контуре обработки МПГ, ввод которого в действие ожидается в ближайшем будущем, а также благодаря развитию других наших проектов в восточной части комплекса Бушвельд (Bushveld)», - сказала исполнительный директор компании Дайана Ху (Diana Hu).

Основная часть выручки Eastern Platinum поступает от соглашения о закупке с компанией Union Goal, касающегося производства хромового концентрата в рамках проекта по повторной переработке хвостов.

Оставшаяся выручка поступает от продаж концентрата МПГ компании Impala Platinum.

Eastplats Platinum сообщила, что ее чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла до 3,3 млн долларов, или до 0,02 доллара на человека.

Производство хрома в Южной Африке во втором квартале оставалось неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при среднем содержании металла в руде 38,5%, в то время как производство хромового концентрата выросло с 214 994 тонн до 223 487 тонн.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





