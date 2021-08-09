В 2022 году Ангола рассчитывает добыть 13,8 млн каратов алмазов

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Согласно сообщениям местных СМИ со ссылкой на государственную алмазную компанию Endiama, Ангола планирует добыть 13,8 млн каратов алмазов в 2022 году.

Издание Angola Press процитировало руководителя компании Гангу Жуниора (Ganga Júnior), заявившего во время двухгодичного обзорного совещания по алмазному подсектору, что в следующем году также прогнозируется выручка в размере 1,5 млрд долларов.

Ангола планировала произвести 14 млн каратов алмазов в этом году, но эта цифра была снижена до 9,3 млн каратов из-за продолжающегося воздействия пандемии COVID-19.

Эта южноафриканская страна произвела 3,1 млн каратов за первые четыре месяца 2021 года по сравнению с 5,3 млн каратов за тот же период прошлого года.

В прошлом году Ангола добыла около 8 млн каратов алмазов против 9,4 млн каратов в 2019 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





