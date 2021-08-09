Эксклюзив
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
Сегодня
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
В 2022 году Ангола рассчитывает добыть 13,8 млн каратов алмазов
Издание Angola Press процитировало руководителя компании Гангу Жуниора (Ganga Júnior), заявившего во время двухгодичного обзорного совещания по алмазному подсектору, что в следующем году также прогнозируется выручка в размере 1,5 млрд долларов.
Ангола планировала произвести 14 млн каратов алмазов в этом году, но эта цифра была снижена до 9,3 млн каратов из-за продолжающегося воздействия пандемии COVID-19.
Эта южноафриканская страна произвела 3,1 млн каратов за первые четыре месяца 2021 года по сравнению с 5,3 млн каратов за тот же период прошлого года.
В прошлом году Ангола добыла около 8 млн каратов алмазов против 9,4 млн каратов в 2019 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished