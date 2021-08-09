Выставка JCK Show пройдет 27-30 августа в Лас-Вегасе

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Выставка JCK Show состоится 27-30 августа в Лас-Вегасе. Одновременно будет открыта экспозиция Luxury by JCK S, посещение которой 24-26 августа доступно только по приглашению. Экспозиция GEMS (драгоценные камни) откроется 26 августа, сообщил jckonline.com.

«Мы знаем, как важно для отрасли вернуться к бизнесу, пополнить запасы, узнать, что нового, и быть готовыми к еще одному очень сильному курортному сезону», - заявил Зарин Бахманн (Sarin Bachmann), вице-президент группы Reed Jewelry Group.

«Как всегда, здоровье и безопасность находятся на переднем крае нашего планирования, и мы стремимся обеспечить безопасность нашей отрасли, обновляя наши протоколы по охране здоровья и технике безопасности в соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения и в консультации с нашими партнерами в Venetian & Sands и нашими коллегами-организаторами мероприятий недели ювелирных изделий в Лас-Вегасе», - добавил он.

На выставке будет представлено около 1200 экспонентов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





