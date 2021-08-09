Во втором квартале чистая прибыль АЛРОСА достигла 30,2 млрд руб.

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В сообщении о финансовых результатах Группы АЛРОСА за 2 квартал и 6 месяцев 2021 года говорится, что во втором квартале чистая прибыль компании выросла на 26% кв/кв и достигла 30,2 млрд руб. благодаря росту рентабельности продаж. За 6 месяцев чистая прибыль составила 54,2 млрд руб. против 3,3 млрд руб. в тот же период годом ранее на фоне роста продаж.

В отчетном квартале компания продала 11,4 млн каратов алмазов (в первом квартале 2021 года – 15,5 млн каратов), из них 7,5 млн каратов ювелирного качества (9,7 млн каратов в первом квартале этого года).

Выручка за 2 квартал выросла на 3% кв/кв, до 94 млрд руб., на фоне восстановления цен на алмазное сырье (+7%) и улучшения структуры продаж. Рост выручки за 6 месяцев в 2,5 раза, до 184 млрд руб., связан главным образом с ростом объемов реализации алмазов в 2,7 раза, отмечается в сообщении.

Прогноз Группы АЛРОСА по уровню производства на 2021 год - 31,5 млн каратов с потенциалом роста на 5%.

Алексей Филипповский, заместитель генерального директора АЛРОСА так прокомментировал эти результаты: «Спрос на ювелирную продукцию во 2 кв. продолжил рост – в США и Китае (включая Гонконг) рост спроса составил 35% и 15% в среднем относительно уровней 2019 года. Ритейлеры отмечают сохраняющийся потребительский оптимизм и рост интереса к приобретению изделий с бриллиантами и во втором полугодии 2021 года. Этот спрос трансформировался в рост объемов продаж алмазной продукции и поступательное восстановление цен. Продажи АЛРОСА во 2 кв. выросли на 38% относительно 2019 года до 11,4 млн кт, индекс цен за 1-е полугодие вырос на 16%. Это послужило мощным драйвером финансовых показателей Компании за квартал – выручка выросла до 94 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 49%. Показатель EBITDA вырос на 36% кв/кв до 45,5 млрд руб. Благодаря существенному росту продаж относительно 2 кв. 2020 г., мы сумели нарастить свободный денежный поток в 12 млрд руб. Этот показатель за 6 месяцев составил почти 65 млрд руб. На фоне сформированного высокого уровня свободного денежного потока за 6 мес. чистый долг Компании на конец 2 кв. составил -30 млрд руб., уровень долговой нагрузки – коэффициент «Чистый долг/EBITDA» – остался на уровне -0,2х. Рейтинговые агентства оценили высокое кредитное качество Компании, уникальность бизнес-модели и глобальное лидерство на рынке алмазов. Так, в июне Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг до уровня «BBB» со стабильным прогнозом, а в июле S&P повысило собственный рейтинг кредитоспособности (SACP) АЛРОСА до уровня выше суверенного («BBB»), таким образом, АЛРОСА стала третьей компанией в России с таким уровнем рейтинга. Способность АЛРОСА устойчиво генерировать денежный поток, а также значительное сокращение уровня долговой нагрузки позволили утвердить рекордный уровень полугодовых дивидендов по итогам 2-го полугодия 2020 г. в сумме 70,3 млрд руб., или 9,54 рубля на акцию. Рекомендация по выплатам дивидендов за 1-е полугодие 2021 г. будет принята Наблюдательным советом в конце августа и утверждена на общем собрании акционеров до конца сентября. Наш взгляд рынок конечного потребления остается оптимистичным, мы видим более быстрое, чем предполагали ранее, восстановление рынка, в то же время предложение алмазов ожидаемо сохраняется на уровне на 20% ниже допандемийных значений при низкой вероятности восстановления производства в среднесрочной перспективе».



Владимир Малахов, Rough&Polished





