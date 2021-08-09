Эксклюзив
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
Сегодня
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
В первом квартале Kalyan Jewelers сократила консолидированный убыток до $ 6,94 млн
Розничная торговля компании охватывает 146 магазинов в 21 штате Индии и четырех странах Ближнего Востока. Выручка от операционной деятельности компании за отчетный квартал выросла на 109,19% и составила 220,41 млн долларов по сравнению с 105,36 млн долларов за аналогичный период предыдущего финансового года.
Компания заявила, что рост выручки был в основном обусловлен устойчивой динамикой продаж в магазинах как до, так и после закрытия магазинов в недавно завершившемся квартале, а также низкой базой в прошлом финансовом году. В то время как выручка в Индии выросла на 94%, рост на Ближнем Востоке составил 183%.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished