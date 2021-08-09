В первом квартале Kalyan Jewelers сократила консолидированный убыток до $ 6,94 млн

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Компания Kalyan Jewelers, имеющая торговые точки в Индии и на Ближнем Востоке, сообщила о сокращении консолидированного убытка до 6,94 млн долларов США за квартал, закончившийся в июне. Согласно сообщениям СМИ, консолидированный убыток компании в соответствующем квартале 2020-2021 годов составил 11,56 млн долларов.

Розничная торговля компании охватывает 146 магазинов в 21 штате Индии и четырех странах Ближнего Востока. Выручка от операционной деятельности компании за отчетный квартал выросла на 109,19% и составила 220,41 млн долларов по сравнению с 105,36 млн долларов за аналогичный период предыдущего финансового года.

Компания заявила, что рост выручки был в основном обусловлен устойчивой динамикой продаж в магазинах как до, так и после закрытия магазинов в недавно завершившемся квартале, а также низкой базой в прошлом финансовом году. В то время как выручка в Индии выросла на 94%, рост на Ближнем Востоке составил 183%.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





