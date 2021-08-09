Лучшие розовые, красные и голубые бриллианты Rio Tinto с рудника Аргайл на просмотре в Антверпене

Фото: Rio Tinto

Последняя коллекция из редких розовых, красных, голубых и фиолетовых бриллиантов в рамках тендера Rio Tinto по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл (Argyle) демонстрируется знатокам, коллекционерам и ювелирам в бельгийском Антверпене. Тендер Rio Tinto проводится ежегодно и только по приглашениям в течение последних 38 лет, и на этот раз на нем представлена последняя коллекция самых редких бриллиантов последнего года работы рудника Аргайл.Патрик Коппенс (Patrick Coppens), генеральный менеджер по продажам и маркетингу алмазного бизнеса Rio Tinto, в связи с этим сказал: «Первый тендер на розовые бриллианты с рудника Аргайл был проведен в Антверпене в 1984 году, и я рад принять у себя последнюю эпическую коллекцию в Антверпене. За последние 38 лет розовые бриллианты с рудника Аргайл раздвинули границы редкости и ценности до новых пределов».На аукционе по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл 2021 года представлены 70 камней общим весом 81,63 карата и выставлено рекордное количество бриллиантов крупнее одного карата. Коллекция тендера включает в себя пять выдающихся бриллиантов, отобранных за их уникальную красоту и названных так, чтобы обеспечить постоянный учет их вклада в историю самых важных бриллиантов в мире.Кроме того, вместе с ежегодным тендером по продаже розовых бриллиантов в 2021 году предлагается 41 лот тщательно отобранных голубых бриллиантов с рудника Аргайл общим весом 24,88 карата. В Антверпене проводятся как очные, так и виртуальные просмотры для тех рынков, где ограничения COVID-19 препятствуют поездкам.