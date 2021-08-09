В первом полугодии выручка Gem Diamonds снизилась, в то время как объем производства незначительно увеличился

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За шесть месяцев 2021 года выручка компании Gem Diamonds составил 104 млн долларов США при средней цене алмазного сырья в 1 886 долларов за карат. В том же периоде годом ранее ее выручка достигла 115 млн долларов при средней цене алмазов в 2 057 долларов за карат.

Компания, которой принадлежит 70% алмазного рудника Летсенг (Letšeng) в Лесото, продала за отчетный период 55 124 карата алмазов, что на 1% меньше, чем в предыдущем году (55 939 каратов).

Добыча алмазов за первые шесть месяцев года составила 58 831 карат, что на 2% больше, чем 57 504 карата.

За этот период было добыто три алмаза весом более 100 каратов, включая высококачественные белые алмазы типа IIa весом 367 и 254 карата соответственно.

Самая высокая цена за карат, достигнутая в этот период, составила 119 886 долларов за розовый алмаз весом 3,35 карата.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





