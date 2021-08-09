Эксклюзив
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
В первом полугодии выручка Gem Diamonds снизилась, в то время как объем производства незначительно увеличился
Компания, которой принадлежит 70% алмазного рудника Летсенг (Letšeng) в Лесото, продала за отчетный период 55 124 карата алмазов, что на 1% меньше, чем в предыдущем году (55 939 каратов).
Добыча алмазов за первые шесть месяцев года составила 58 831 карат, что на 2% больше, чем 57 504 карата.
За этот период было добыто три алмаза весом более 100 каратов, включая высококачественные белые алмазы типа IIa весом 367 и 254 карата соответственно.
Самая высокая цена за карат, достигнутая в этот период, составила 119 886 долларов за розовый алмаз весом 3,35 карата.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished