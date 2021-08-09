Эксклюзив
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Lucara Diamond увеличивает выручку во втором квартале на фоне продолжающегося восстановления цен
В выручку за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, вошла переменная выплата в размере 5,1 млн долларов, которая относится к «доплатам», ожидаемым от продажи бриллиантов сверх их первоначальной плановой стоимости, выплаченной Lucara Diamond в соответствии с первоначальными соглашениями о продаже алмазов компании HB по поставке в 2020 году.
Все алмазы весом 10,8 карата и выше, добытые на руднике Карове (Karowe), были доставлены компании HB во втором квартале 2020 года.
В соответствии с измененным соглашением о поставках с HB, продукция с рудника Карове весовой категории 10,8 карата и выше продается по ценам, основанным на оценке огранки каждого алмаза, проводимой с помощью современной технологии сканирования и планирования драгоценных камней, после чего компании Lucara Diamond позднее выплачивается скорректированная сумма по факту достигнутых цен при продаже бриллиантов, составляющая разницу по сравнению с их первоначальной оценочной стоимостью за вычетом сборов и затрат на производство.
Продажи бриллиантов через цифровую торговую платформу Clara выросли на 38% по сравнению с первым кварталом 2021 года, при этом сумма транзакций за шесть проведенных торговых сессий составила 8,3 млн долларов.
Во втором квартале 2021 года сильный рост цен на алмазную продукцию продолжался, и количество покупателей на платформе увеличилось до 84 по состоянию на 30 июня 2021 года.
Скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, EBITDA) Lucara Diamond составила 22,2 млн долларов по сравнению с отрицательной скорректированной EBITDA в 10,0 млн долларов за тот же период 2020 года.
«Мы завершаем второй квартал с более сильным и более позитивным прогнозом для алмазного рынка, нашего бизнеса и наших планов роста, - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). - Теперь, когда полностью подтвержден профинансированный подземный проект, мы рады активизировать наши планы по расширению Карове во второй половине года».
По ее словам, рудник Карове обеспечил еще один рекордный квартал по алмазам размером 10,8 карата и выше, включая добычу 21 алмаза весом свыше 100 каратов, трех алмазов по 300 с лишним каратов и третьего алмаза компании весом более 1 000 каратов.
«Этот замечательный ресурс продолжает улучшаться по мере того, как мы ведем добычу на все большей глубине в соответствии с моделью ресурсов, и он подкрепляет наши аргументы в пользу подземного расширения Карове, что продлит срок эксплуатации рудника как минимум до 2040 года», - сказал Томас.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished