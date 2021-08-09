Lucara Diamond увеличивает выручку во втором квартале на фоне продолжающегося восстановления цен

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Выручка компании Lucara Diamond от продажи 68 961 карата алмазного сырья во втором квартале 2021 года составила 46,3 млн долларов США при средней цене одного карата алмазов 671 доллар, причем восстановление цен наблюдалось в большинстве категорий камней по размеру и качеству.

В выручку за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, вошла переменная выплата в размере 5,1 млн долларов, которая относится к «доплатам», ожидаемым от продажи бриллиантов сверх их первоначальной плановой стоимости, выплаченной Lucara Diamond в соответствии с первоначальными соглашениями о продаже алмазов компании HB по поставке в 2020 году.

Все алмазы весом 10,8 карата и выше, добытые на руднике Карове (Karowe), были доставлены компании HB во втором квартале 2020 года.

В соответствии с измененным соглашением о поставках с HB, продукция с рудника Карове весовой категории 10,8 карата и выше продается по ценам, основанным на оценке огранки каждого алмаза, проводимой с помощью современной технологии сканирования и планирования драгоценных камней, после чего компании Lucara Diamond позднее выплачивается скорректированная сумма по факту достигнутых цен при продаже бриллиантов, составляющая разницу по сравнению с их первоначальной оценочной стоимостью за вычетом сборов и затрат на производство.

Продажи бриллиантов через цифровую торговую платформу Clara выросли на 38% по сравнению с первым кварталом 2021 года, при этом сумма транзакций за шесть проведенных торговых сессий составила 8,3 млн долларов.

Во втором квартале 2021 года сильный рост цен на алмазную продукцию продолжался, и количество покупателей на платформе увеличилось до 84 по состоянию на 30 июня 2021 года.

Скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, EBITDA) Lucara Diamond составила 22,2 млн долларов по сравнению с отрицательной скорректированной EBITDA в 10,0 млн долларов за тот же период 2020 года.

«Мы завершаем второй квартал с более сильным и более позитивным прогнозом для алмазного рынка, нашего бизнеса и наших планов роста, - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). - Теперь, когда полностью подтвержден профинансированный подземный проект, мы рады активизировать наши планы по расширению Карове во второй половине года».

По ее словам, рудник Карове обеспечил еще один рекордный квартал по алмазам размером 10,8 карата и выше, включая добычу 21 алмаза весом свыше 100 каратов, трех алмазов по 300 с лишним каратов и третьего алмаза компании весом более 1 000 каратов.

«Этот замечательный ресурс продолжает улучшаться по мере того, как мы ведем добычу на все большей глубине в соответствии с моделью ресурсов, и он подкрепляет наши аргументы в пользу подземного расширения Карове, что продлит срок эксплуатации рудника как минимум до 2040 года», - сказал Томас.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





