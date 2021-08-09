Lucapa Diamond увеличивает выручку и объем производства в первом полугодии

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Общая выручка Lucapa Diamond от производств в Анголе и Лесото за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, составила 71,8 млн австралийских долларов.

Компания продала 31 916 каратов алмазного сырья с рудников Луло (Lulo) и Мотаэ (Mothae) по средней цене 1 731 доллар США за карат.

Относимая выручка за отчетный период составила 35,1 млн австралийских долларов при средней цене проданных алмазов 1 437 долларов США за карат.

«Принимая во внимание стабильные общие производственные показатели в сочетании с возобновляющимся спросом и ограниченным предложением, которые привели к тому, что цены на алмазное сырье достигли уровней, в последний раз наблюдавшихся в 2014 году, Lucapa Diamond, несмотря на ограничение работ по расширению Мотаэ, дает рынку сигнал о выходе на верхний предел денежной операционной маржи с прогнозом в размере 17–21 млн австралийских долларов», - сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).

«…Мы продолжаем искать возможности для увеличения рентабельности наших операций, дополнительно улучшая уже действующие производство и технологии путем установки такого оборудования, как заказанные нами полевая обогатительная установка на руднике Луло и технология непрерывной добычи, которая будет опробована на руднике Мотаэ и затем по аналогии на проекте Мерлин (Merlin)», - добавил он.

Lucapa Diamond произвела 26 074 карата за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, что на 88% больше, чем за тот же период 2020 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





