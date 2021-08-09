Lucara Diamond энергично продвигает проект строительства подземного рудника Карове

Сегодня Новости

Lucara Diamond заявила, что за последние 18 месяцев добилась прогресса в рамках проекта расширения рудника Карове путем строительства подземной шахты, несмотря на проблемы, вызванные глобальной пандемией.

Исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas) сказала, что проект полностью профинансирован, что позволит Lucara Diamond выйти на полную мощность во второй половине года.

«Используя консервативные предположения о ценах на алмазы, проект обеспечивает сильную экономику, которая, по прогнозам, даст возможность окупить вложения менее чем за три года и добавит примерно 4 млрд долларов дохода от продления срока эксплуатации рудника как минимум до 2040 года», - отметила она.

«Проект также реализуется в то время, когда перспективы для алмазного рынка лучше, чем в течение многих лет, что представляет собой захватывающую возможность роста для наших акционеров и заинтересованных сторон в Ботсване», - добавила Эйра Томас.

Планируется, что проект подземного расширения Карове продлит срок эксплуатации рудника по крайней мере до 2040 года, обеспечив добычу преимущественно на наиболее ценном участке EM/PK(S), и, по прогнозам, с 2026 года он принесет примерно 4 млрд долларов дополнительных доходов исходя из консервативных цен на алмазы.

Бюджетные расходы на подземное расширение в 2021 году составляют около 120 млн долларов США.

Из общего бюджета компания потратила 51,4 млн долларов на мероприятия по выполнению проекта в 2020 году и до конца июня 2021 года, включая разработку шахт и геотехническое проектирование, закупку долговременного и необходимого оборудования для проходки стволов, наземную инфраструктуру и строительные работы, проектирование и поставку магистральных линий электропередачи.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





