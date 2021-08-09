Эксклюзив
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Lucara Diamond энергично продвигает проект строительства подземного рудника Карове
Исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas) сказала, что проект полностью профинансирован, что позволит Lucara Diamond выйти на полную мощность во второй половине года.
«Используя консервативные предположения о ценах на алмазы, проект обеспечивает сильную экономику, которая, по прогнозам, даст возможность окупить вложения менее чем за три года и добавит примерно 4 млрд долларов дохода от продления срока эксплуатации рудника как минимум до 2040 года», - отметила она.
«Проект также реализуется в то время, когда перспективы для алмазного рынка лучше, чем в течение многих лет, что представляет собой захватывающую возможность роста для наших акционеров и заинтересованных сторон в Ботсване», - добавила Эйра Томас.
Планируется, что проект подземного расширения Карове продлит срок эксплуатации рудника по крайней мере до 2040 года, обеспечив добычу преимущественно на наиболее ценном участке EM/PK(S), и, по прогнозам, с 2026 года он принесет примерно 4 млрд долларов дополнительных доходов исходя из консервативных цен на алмазы.
Бюджетные расходы на подземное расширение в 2021 году составляют около 120 млн долларов США.
Из общего бюджета компания потратила 51,4 млн долларов на мероприятия по выполнению проекта в 2020 году и до конца июня 2021 года, включая разработку шахт и геотехническое проектирование, закупку долговременного и необходимого оборудования для проходки стволов, наземную инфраструктуру и строительные работы, проектирование и поставку магистральных линий электропередачи.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished