BlueRock Diamonds добыла алмаз массой 21,56 карата на руднике в Южной Африке

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Компания BlueRock Diamonds, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), добыла алмаз весом 21,56 карата на своем алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке. На том же руднике компанией был добыт алмаз весом 9 каратов.

В сообщении BlueRock Diamonds говорится, что камень 21,56 карата представляет собой высококачественный круглый алмаз цвета D, стоимость которого может оказаться высокой и, вероятно, значительно превысит предыдущий рекорд компании по стоимости в 236 000 долларов США, достигнутой за камень 20,7 карата, который был продан в октябре 2019 года.

Алмаз массой 21,56 карата будет продан на тендере в августе 2021 года.

Председатель совета директоров BlueRock Diamonds Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что рынок остается устойчивым, принимая во внимание то, что средняя цена реализации алмазного сырья компанией за год до июля 2021 года составляет более 430 долларов за карат.

Он также отметил, что проект расширения Кареевлей близится к завершению, и все аспекты работы в звене от рудника до рынка направлены на то, чтобы в ближайшие пару месяцев перейти к коренному подъему производства.

«Наш выход на полную мощность теперь будет завершен в октябре из-за некоторых незначительных задержек в реализации проекта», - сказал Хьюстон.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



