Эксклюзив
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
BlueRock Diamonds добыла алмаз массой 21,56 карата на руднике в Южной Африке
В сообщении BlueRock Diamonds говорится, что камень 21,56 карата представляет собой высококачественный круглый алмаз цвета D, стоимость которого может оказаться высокой и, вероятно, значительно превысит предыдущий рекорд компании по стоимости в 236 000 долларов США, достигнутой за камень 20,7 карата, который был продан в октябре 2019 года.
Алмаз массой 21,56 карата будет продан на тендере в августе 2021 года.
Председатель совета директоров BlueRock Diamonds Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что рынок остается устойчивым, принимая во внимание то, что средняя цена реализации алмазного сырья компанией за год до июля 2021 года составляет более 430 долларов за карат.
Он также отметил, что проект расширения Кареевлей близится к завершению, и все аспекты работы в звене от рудника до рынка направлены на то, чтобы в ближайшие пару месяцев перейти к коренному подъему производства.
«Наш выход на полную мощность теперь будет завершен в октябре из-за некоторых незначительных задержек в реализации проекта», - сказал Хьюстон.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished