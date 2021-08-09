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Botswana Diamonds добыла четыре алмаза на проекте Торни Ривер
Занимающаяся поиском алмазов компания, акции которой котируются на двух биржах, сообщила, что самое широкое пересечение кимберлита по ходу скважины составляет 18 метров. В рамках программы бурения, говорится в сообщении, было отмечено значительное вздутие на кимберлитовой дайке с минимальной длиной простирания 75 метров.
Выход кимберлита на участке Ривер Кимберлайт примыкает к алмазоносному участку Ривер Блоу (River Blow), который был обнаружен компанией в ноябре 2020 года.
Образцы из этих скважин были получены с интервалом в один метр, и двенадцать из них общим весом около 320 кг были отобраны и отправлены в независимый обрабатывающий центр для оценки методом просеивания, разделения в плотной среде и ручной сортировки.
Были обнаружены четыре алмаза хорошего цвета, чистоты и коммерческого качества, а также обширные минералы-индикаторы алмазов.
«Извлечение высококачественных алмазов и столь многих индикаторов алмазов случается очень редко. Извлеченные алмазы хорошего качества, - сказал председатель компании Джон Тилинг (John Teeling). - Извлечение алмазов из небольшой выборки узких скважин, пробуренных методом обратной циркуляции, является необычным, и это является хорошим предзнаменованием для потенциала проекта Торни Ривер. Еще более обнадеживающим является то, что размер самого кимберлита, из которого были извлечены алмазы, расширяется».
По его словам, компания начнет бурение на участке между двумя кимберлитовыми выходами ближе к концу августа.
В общей сложности в 12 скважинах, пробуренных вибрационно-роторным способом на обнаруженном в мае 2021 года простирании кимберлита Ривер, был пересечен 71 метр кимберлита и еще 19 метров кимберлитовой брекчии.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished