В июле выручка АЛРОСА от продажи алмазного сырья и бриллиантов составила $334 млн

Сегодня Новости

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в июле составил $334 млн, в том числе алмазного сырья – $318 млн, бриллиантов − $15 млн, сообщила компания в распространенном ею пресс-релизе.

Всего за семь месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $2,670 млрд, в том числе алмазного сырья – $2,548 млрд, бриллиантов – $122 млн.

«Спрос на ювелирную продукцию в июле текущего года сохранил позитивную динамику после сильных показателей первого полугодия, когда в США и Китае (включая Гонконг) он вырос в среднем на 35% и 15% соответственно по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года.

Ритейлеры отмечают сохраняющийся потребительский оптимизм и рост интереса к приобретению изделий с бриллиантами и во втором полугодии 2021 года. На этом фоне сохраняется высокий спрос на алмазное сырье со стороны гранильного сектора, который столкнулся с дефицитом сырья уже в мае-июне этого года, так как уровни запасов алмазов у добывающих компаний достигли рекордно низких значений. На данном этапе только ценовая политика позволяет обеспечивать баланс спроса и предложения. К началу августа цены на алмазное сырье вышли на докризисные уровни. Мы как ответственный участник рынка ориентируемся только на реальный спрос и будем стремиться сохранять баланс спроса и предложения», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





