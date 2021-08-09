Эксклюзив

«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»

«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...

09 августа 2021

Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну

Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...

02 августа 2021

Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира

Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...

26 июля 2021

Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками

Автор: Алекс Попов

Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...

20 июля 2021

Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс

Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...

19 июля 2021

Экспорт бриллиантов из Израиля с января по июль вырос на 69% г/г

Сегодня
Новости
По мере восстановления мирового спроса на бриллианты восстанавливается и алмазная отрасль Израиля. Экспорт бриллиантов из Израиля с января по июль увеличился на 69 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,02 млрд долларов. Импорт алмазного сырья за тот же период вырос на 158 процентов, до 1,15 млрд долларов, а импорт бриллиантов вырос на 145 процентов - до 1,63 млрд долларов.
Согласно данным министерства экономики и промышленности, с января по июль экспорт алмазного сырья из Израиля вырос на 229 процентов в годовом исчислении, достигнув 1,05 млрд долларов. В июле почти 11% экспорта алмазного сырья приходилось на ОАЭ, рынок, который был официально закрыт для Израиля до соглашения о нормализации в сентябре прошлого года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати