Экспорт бриллиантов из Израиля с января по июль вырос на 69% г/г

Сегодня Новости

По мере восстановления мирового спроса на бриллианты восстанавливается и алмазная отрасль Израиля. Экспорт бриллиантов из Израиля с января по июль увеличился на 69 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,02 млрд долларов. Импорт алмазного сырья за тот же период вырос на 158 процентов, до 1,15 млрд долларов, а импорт бриллиантов вырос на 145 процентов - до 1,63 млрд долларов.

Согласно данным министерства экономики и промышленности, с января по июль экспорт алмазного сырья из Израиля вырос на 229 процентов в годовом исчислении, достигнув 1,05 млрд долларов. В июле почти 11% экспорта алмазного сырья приходилось на ОАЭ, рынок, который был официально закрыт для Израиля до соглашения о нормализации в сентябре прошлого года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





