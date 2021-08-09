АО «АГД ДАЙМОНДС» добыло 30-миллионный карат алмазов

«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга» «Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...

Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...

Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...

Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками Автор: Алекс Попов



Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...