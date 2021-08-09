Эксклюзив
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
АО «АГД ДАЙМОНДС» добыло 30-миллионный карат алмазов
Фото: АО «АГД ДАЙМОНДС»
10 августа 2021 года на горно-обогатительном комбинате им. В. Гриба добыт 30-миллионный карат алмазов.
Напомним, что предыдущий юбилейный рубеж – 20-миллионный карат алмазов – был достигнут на ГОКе им. В. Гриба в июне 2019 года. Стоит отметить, что за 7 месяцев 2021 года АО «АГД ДАЙМОНДС» добыло три ювелирных алмаза, масса каждого из которых составляет более 50 карат.
Владимир Малахов, Rough&Polished