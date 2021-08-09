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09 августа 2021
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Автор: Алекс Попов
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19 июля 2021
Годовая прибыль Goldplat снизилась
В сообщении компании говорится, что предприятия в Гане продолжают «работать хорошо» в результате стабильных поставок материалов и достигли операционной прибыли в четвертом квартале в размере 729 000 фунтов стерлингов против 366 000 фунтов стерлингов в предыдущем году.
Операционная прибыль южноафриканского предприятия в четвертом квартале составила 350 000 фунтов стерлингов по сравнению с 2,18 млн фунтов стерлингов годом ранее.
«Регулярные поставки в Гану по-прежнему обнадеживают, но еще больше - возросшее участие в соседних странах, создающее потенциал для будущих поставок, - сказал генеральный директор Goldplat Вернер Клингенберг (Werner Klingenberg). - После продажи золотого рудника Килимапеса (Kilimapesa) группа сосредоточится на росте и диверсификации своих операций по производству, не забывая при этом о своей цели распределения доходов среди акционеров».
Компания заявила, не приводя цифр, что производство золота в четвертом квартале было выше среднего показателя за последние восемь кварталов, причем наибольший вклад в это внесло извлечение золота путем применения технологии CIL (carbon in leaching – уголь в щелочи).
Хотя объемы и содержание золота в побочных продуктах, полученных в течение квартала, были ниже, чем два-три года назад, они стабилизировались за последние 18 месяцев, и компания ожидает, что они останутся стабильными после продления трехлетнего контракта с одним из основных поставщиков.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished