Годовая прибыль Goldplat снизилась

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Компания Goldplat, располагающая предприятиями по производству золота в Гане и Южной Африке, зафиксировала совокупную операционную прибыль в размере 5,3 млн фунтов стерлингов за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по сравнению с прибылью в размере 6,35 млн фунтов стерлингов, полученной годом ранее.

В сообщении компании говорится, что предприятия в Гане продолжают «работать хорошо» в результате стабильных поставок материалов и достигли операционной прибыли в четвертом квартале в размере 729 000 фунтов стерлингов против 366 000 фунтов стерлингов в предыдущем году.

Операционная прибыль южноафриканского предприятия в четвертом квартале составила 350 000 фунтов стерлингов по сравнению с 2,18 млн фунтов стерлингов годом ранее.

«Регулярные поставки в Гану по-прежнему обнадеживают, но еще больше - возросшее участие в соседних странах, создающее потенциал для будущих поставок, - сказал генеральный директор Goldplat Вернер Клингенберг (Werner Klingenberg). - После продажи золотого рудника Килимапеса (Kilimapesa) группа сосредоточится на росте и диверсификации своих операций по производству, не забывая при этом о своей цели распределения доходов среди акционеров».

Компания заявила, не приводя цифр, что производство золота в четвертом квартале было выше среднего показателя за последние восемь кварталов, причем наибольший вклад в это внесло извлечение золота путем применения технологии CIL (carbon in leaching – уголь в щелочи).

Хотя объемы и содержание золота в побочных продуктах, полученных в течение квартала, были ниже, чем два-три года назад, они стабилизировались за последние 18 месяцев, и компания ожидает, что они останутся стабильными после продления трехлетнего контракта с одним из основных поставщиков.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



